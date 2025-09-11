Vai var tikt vaļā no humpalu smakas?
Lietoto apģērbu veikali jeb tautā tā sauktās humpalas ir lielisks veids, kā tikt pie stilīga un laba apģērba par saprātīgu cenu. Viss jau būtu labi, ja vien šiem apģērbiem nepiemistu tā īpašā spēcīgā smaka, ko nevar sajaukt ne ar ko citu.
Kāpēc lietotie apģērbi ož?
Pirms nonākšanas tirdzniecībā šos apģērbus uzglabā noliktavās slēgtos maisos un, lai drēbes nesāktu pelēt vai tās neapsēstu kodes, tās mazgā ar speciāliem līdzekļiem. Tieši tā rodas specifiskā smaka. Taču ir arī laba ziņa – tās var atbrīvoties.
Humpalu mednieces Zanes ieteikumi
Zane ir lietoto apģērbu fane jau vairākus gadu desmitus. Viņa humpalu veikalus sākusi apmeklēt 90. gados, jo gluži vienkārši trūcis līdzekļu jauna apģērba iegādei. Tagad Zanei iepirkšanās lietoto apģērbu veikalos ir kļuvusi par hobiju. Viņa nebeidz vien lepoties ar pērlēm, ko izdevies atrast tieši tur, – ekskluzīvu zīmolu kleitas un mēteļi, kašmira džemperi un zīda blūzes.
Zane atzīst, ka ar lietoto apģērbu nepatīkamo smaku sākumā esot cīnījusies ilgi un ne visai veiksmīgi, tomēr laika gaitā iemācījusies ar šo netīkamo blakni tikt galā. Nu jau viņa sevi uzskata par jomas profesionāli. Visveiksmīgāk apģērbu no smakas varot atbrīvot ķīmiskajā tīrītavā, taču tas ir dārgi, tāpēc uz turieni viņa lielākoties nes tikai dārgas un mājās grūti izmazgājamas lietas. Piemēram, labu īstas vilnas mēteli būtu grēks mājās sabojāt, eksperimentējot ar mazgāšanu. Pērējās drēbes Zane mājās mazgā pati.
Vispirms viņa apģērbu dienas divas atstāj ārā, lai vēdinās, tad liek mazgāties piemērotā veļas mašīnas režīmā. Un nu seko galvenais triks – pirms mazgāšanas viņa veļas mašīnas dozatorā iepilina pāris pilienu ēteriskās eļļas. Zane visvairāk iecienījusi lavandas un tējas koka eļļu. Papildus, protams, jālieto arī veļas mazgāšanas līdzekļi. Ēteriskās eļļas lieliski noņemot smaku, un apģērbs smaržojot kā jauns.
Saldētava un ožamais spirts – kāpēc gan ne?
Vēl viena Zanes ļoti iecienīta metode ir drēbju saldēšana. Iespējams, izklausās nedaudz mulsinoši, bet, ja drēbes kaut uz pāris stundām ievieto saldētavā un pēc tam vienkārši izmazgā, no smakas vairs neesot ne miņas. Šī metode gan vairāk piemērota kokvilnas apģērbam un sintētikai. Zīdu vai kašmiru labāk nesaldēt. Tāpat jāraugās, vai saldētavā nav atvērtu pārtikas produktu.
Izrādās, arī ožamais spirts ir izcils smaku neitralizēšanas līdzeklis. 5 l ūdens pielej apmēram 10 ml ožamā spirta un iemērc tajā drēbes pirms mazgāšanas.
Citus padomus lasi žurnāla “100 labi padomi” jaunajā numurā, kas pieejams lielākajās preses tirdzniecības vietās un www.zurnali.lv.