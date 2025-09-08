Rīgā vērtē atkritumu apsaimniekotāju pieteikumus par maksas pieaugumu
Rīgā arī šogad pieaudzis šķiroto atkritumu īpatsvars, kas ne vien palīdz aizsargāt vidi, bet arī ļauj ievērojami ietaupīt iedzīvotāju līdzekļus, jo lielu daļu šķiroto atkritumu izved bez maksas. Vienlaikus Rīgas pašvaldībā ir saņemti atkritumu apsaimniekotāju pieteikumi par nelielu atkritumu apsaimniekošanas maksas korekciju.
Pašvaldība šos pieteikumus šobrīd rūpīgi vērtē, lai nepieļautu nepamatotu iedzīvotāju maksājumu pieaugumu. Lēmums vēl nav pieņemts un plānots, ka Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja šo jautājumu skatīs septembrī.
“Rīgas iedzīvotāju intereses ir pirmajā vietā. Pieprasītās izmaiņas analizējam pēc būtības – gan izmaksu struktūru, gan ārējo faktoru ietekmi. Lēmumu pieņemsim tikai tad, kad būsim pārliecināti par tā pamatotību,” uzsver Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja Elīna Treija.
Atkritumu apsaimniekošanas maksa veidojas no divām daļām: SIA “Getliņi EKO” nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes izmaksām (t.sk. dabas resursu nodoklis) – aptuveni 65% –, un pašu apsaimniekotāju izdevumiem – aptuveni 35%. Maksas tiek pārskatītas, mainoties inflācijai, degvielas cenām, dabas resursu nodoklim un “Getliņi EKO” apstrādes tarifam. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem inflācijas un degvielas cenu ietekmē maksu drīkst pārskatīt reizi gadā. 2025. gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, ir pieaugušas darbaspēka izmaksas un samazinājušās degvielas cenas.
Ja 2019. gadā dalīti savāktie atkritumi – papīrs, plastmasa un metāls (MIX), stikls, bioloģiski noārdāmie atkritumi (BIO), tekstils - bija 20 % no kopējā sadzīves atkritumu apjoma, tad 2025. gada pirmajā pusē iedzīvotāji jau sašķiroja 43 % atkritumu.
Atkritumu apsaimniekotāji iesnieguši priekšlikumus nelielam maksas pieaugumam, kas, salīdzinot ar pašreizējo maksu, būtu aptuveni 0,23–0,32 eiro par m³ jeb ~0,95–1,18% (bez PVN), atkarībā no zonas. Pašvaldība patlaban izvērtē pieprasījuma pamatojumu un ietekmi uz iedzīvotāju rēķiniem.
No 2026. gada 1. janvāra saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu nodoklis par sadzīves atkritumu apglabāšanu plānots 130 eiro/t (līdzšinējo 120 eiro/t vietā), līdz ar to “Getliņi EKO” apstrādes tarifs paredzēts 173,77 eiro/t (no 167,73 eiro/t). Tas radīs papildu izmaksu pieaugumu aptuveni ~2,1–2,4% (bez PVN), ja netiks rasti kompensējoši risinājumi.
Pareiza šķirošana ne tikai mazina izmaksas, bet arī palīdz saglabāt dabas resursus un samazina poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu. Pašvaldība atgādina – jo mazāk nešķiroto atkritumu, jo mazāk jāmaksā par to apsaimniekošanu.
Pašvaldība turpinās ciešu dialogu ar atkritumu apsaimniekotājiem, kā arī izvērtēs visus ekonomiskos aprēķinus.