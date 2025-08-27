Foto: “Ķepa uz sirds” jaunās sezonas svinības kopā ar mīluļiem
“Ķepa uz sirds” jau 15 gadus ir stāsts par viņiem – mūsu uzticamākajiem draugiem. Atklājot jauno TV sezonu, pašmāju slavenības ...
Mūsu mīluļi
Šodien 07:07
FOTO: sirsnīgi stāsti un mīļi satikšanās brīži - atklāta jaunā “Ķepa uz sirds” sezona
“Ķepa uz sirds” jau 15 gadus ir stāsts par viņiem – mūsu uzticamākajiem draugiem. Atklājot jauno TV sezonu, pašmāju slavenības un citi dzīvnieku mīļi pulcējās svinīgā pasākumā.
Atklāšanas pasākumā izskanēja spilgti stāsti un bija iespēja uzzināt, kas gaidāms jaunajā sezonā, jo – kā ierasts – turpināsies “Ķepa uz sirds” radio un rudenī atsāksies jaunā sezona TV ekrānos.
Skatītājus gaida aizkustinoši stāsti par cilvēku un dzīvnieku draudzību, kā arī aktuāli jautājumi par dzīvnieku labturību un palīdzību patversmēs.