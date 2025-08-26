Garšas, idejas un pārsteigumi “Riga Food” atklāšanā
26. augustā restorānā “Ferma” notika Baltijas nozīmīgākās pārtikas industrijas izstādes “Riga Food 2025” mediju pasākums, kurā klātesošos informēja par daudzveidīgo ...
FOTO: “Riga Food 2025” izstādes atklāšana sākas ar šampanieti un šoviem
26. augustā restorānā “Ferma” notika Baltijas nozīmīgākās pārtikas industrijas izstādes “Riga Food 2025” mediju pasākums, kurā klātesošos informēja par daudzveidīgo ekspozīciju un plašo pasākumu programmu.
Preses konferences dalībnieki pastāstīja par izstādes piedāvājumu, pavāru, pavārzeļļu, bārmeņu, viesmīļu, konditoru, grilēšanas un tējas meistaru konkursiem, inovācijām, vērtīgām diskusijām un citiem pārtikas nozares aktualitātēm.
Mediju pasākumā piedalījās: Asoc. prof., Dr. oec. Ingūna Gulbe, Agroresursu un ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja; Ieva Treija, “Gemoss” vadītāja; Dzintara Svarcaha, Latvijas Tehnoloģiskā centra komunikācijas un mārketinga projektu vadītāja; Svetlana Riškova, “Pavāru kluba” valdes locekle, pavāru konkursu rīkotāja; Mārtiņš Pūķe, Latvijas Šašliku meistaru čempionāta organizators; Rolands Nežborts, izstādes “Riga Food” projekta vadītājs; Aiga Kupre, izstādes “Riga Food” stratēģiskā vadītāja.
Gundega Siliniece no Latvijas Tējas biedrības ne tikai pastāstīja par tējas čempionātu “Baltic Tea Cup”, kas norisināsies Ķīpsalā, bet arī aicināja izbaudīt inovatīvus un atsvaidzinošus tējas dzērienus.
Latvijas šašliku meistaru čempionāta organizatori – “Grils.lv”, “Grilētāju brālība”, “Grillhouse” – un čempionāta finālisti mediju pasākumā sarīkoja īstu uguns šovu – gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Klātesošos priecēja ne tikai sulīgi šašliki, bet arī iespaidīgs Fire Show.
Gastronomiskus pārsteigumus sagādāja restorāna “Ferma” šefpavāri Māris Astičs, Nils Gēvels un “Gemoss” dzērienu eksperts Andris Reizenbergs.
Jau mediju pasākumā bija jūtama “Riga Food 2025” garša un atmosfēra! “Alūksnes putnu ferma” / “Fiteg2”, “Liepkalni”, “Pūre”, “Augļu serviss”, “Very Berry”, “Ozolu bites”, “Valmieras tehnikums” piedāvāja nogaršot jaunākos un inovatīvākos produktus. Daži no tiem vēl tikai nonāks tirgū pēc izstādes.