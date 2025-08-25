No vēstures līdz mūsdienām: kāda bijusi suņu dzīve Latvijā
Kā cilvēka labākais draugs suns vēstures gaitā Latvijā dzīvojis starp starp draudiem, aizliegumiem un pozēšanu fotogrāfiem, pētīts žurnāla "Latvijas Noklusētā Pagātne" jaunākajā numurā.
Suns jau no laika gala bija cilvēkiem palīgs medībās, taču gadu gaitā kļuva par tādu kā ģimenes locekli arī tiem, kuri ne medībās gāja, ne arī viņiem mājoklis tā īpaši būtu jāsargā. Tādēļ tikai likumsakarīgi, ka 19. gadsimta beigās suņu jau bija pārpārēm gan pilsētās, gan laukos. Un laikam jau arī toreiz sunīši un viņu saimnieki aiz sevis atstāja pietiekami daudz netīrības, lai piespiestu pilsētas tēvus domāt par pasākumiem, kā samazināt suņu skaitu vai vismaz kompensēt ielu tīrīšanas izdevumus. Tādēļ 19. gadsimta nogalē tika ieviests nodoklis, ko vajadzēja maksāt suņu īpašniekiem pilsētās, – 50 kapeikas no deguna. Vai astes, ja jums tā labāk tīk.
Arī Pirmā pasaules kara laikā vācu okupētajā Kurzemē suņu īpašniekiem bija jāmaksā nodoklis – laukos desmit markas gadā, bet pilsētā trīsdesmit. “Kas šiem priekšrakstiem darīs pretī, to sodīs ar naudas sodu no 50 līdz 1500 markām, nepildīšanas gadījumā nāk cietums līdz sešām nedēļām. Bez tam suņi, kas bija pārkāpšanas priekšmets, var tikt atņemti un nogalināti,” piedraudēja okupācijas varas iestādes. Jāteic, ka Pirmais pasaules karš un tam sekojošie juku laiki pamatīgi nodarīja pāri suņu populācijai Latvijā. Tā jūtami samazinājās, taču ne jau tāpēc, ka suņi būtu karā izšauti vai arī tos būtu iznīcinājuši dusmīgie okupanti. Problēma bija cita – pārtikas deficīts. Vācu un vēlāk neilgajā boļševiku valdīšanas laikā problēmas ar pārtiku bija tik lielas, ka daudzus suņus vienkārši apēda, lai cik tas briesmīgi izklausītos.
