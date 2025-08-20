Zinātnieki izstrādā "superēdienu", kas varētu glābt medus bites
Zinātnieki ir izstrādājuši medusbišu "superēdienu", kas varētu palīdzēt aizsargāt šos dzīvniekus pret klimata pārmaiņām, raksta BBC.
Medusbišu nozīme pārtikas ražošanā ir nenovērtējama, jo tās veic 70% pasaules galveno kultūru apputeksnēšanu. Lai uzlabotu bitēm pieejamās barības kvalitāti, pētnieki ir izstrādājuši jaunu papildinājumu, kas nodrošina visas uzturvielas, kas bitēm nepieciešamas izdzīvošanai, pat tad, ja ziedputekšņu pieejamība ir ierobežota.
Profesore Geraldīne no Oksfordas Universitātes, kas vada šo pētījumu, skaidroja, ka šis tehnoloģiskais sasniegums ir būtisks, jo tas sniedz nepieciešamās uzturvielas bitēm, kad dabiskā pārtika nav pieejama. Viņa uzsvēra, ka šis "superēdiens" varētu būt īpaši noderīgs ziemās, kad ziedēšana ir beigusies un bišu pārtikas rezerves ir izsīkušas.
Pētījumā izmantotās pārtikas piedevas sastāvā bija lipīdi, tostarp steroli, kas ir ļoti svarīgi bitēm, taču līdz šim bija grūti tos ražot. Zinātniekiem, vadot pētījumu vairāk nekā 15 gadus, izdevās ģenētiski modificēt raugu, kas spēj ražot sterolus, kurus bišu organizms spēj uzsūkt un izmantot.