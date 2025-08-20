Latvijā 20. augustā sākas ūdensputnu medību sezona
Ūdensputnu medību sezona Latvijā sākas 2025. gada 20. augustā ar noteiktiem ierobežojumiem un prasībām, kas jāievēro medniekiem, lai nodrošinātu atbildīgu un drošu medību procesu. Valsts meža dienests aicina medniekus rūpīgi iepazīties ar medību noteikumiem, reģistrēt nomedītos putnus un ievērot drošības prasības.
Trešdien, 2025. gada 20. augustā sākas ūdensputnu medību sezona. Publiskajās ūdenstilpēs vienam medniekam atļauts nomedīt ne vairāk kā 10 ūdensputnus dienā, informē Valsts meža dienestā.
Saskaņā ar izmaiņām Medību noteikumos ūdensputnu medību sezona sākas 20. augustā un turpinās līdz 15. decembrim. Tāpat kā iepriekš, no 20. augusta līdz 14. septembrim ūdensputnu medības ir atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim – katru dienu. Šis medību termiņš ir noteikts arī meža zosīm. Savukārt trīs pīļu sugas – garkakļus, platknābjus un baltvīderus atļauts medīt no 15. septembra līdz 30. novembrim.
Publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslās medījamos ūdensputnus drīkst medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju. Savukārt medības publiskajos ezeros un upēs, kas atrodas pilsētu teritorijās, atļautas tikai saskaņā ar attiecīgās pašvaldības noteikto medību kārtību. Valsts meža dienests aicina medniekus cienīt un respektēt cilvēkus, kuri dzīvo vai atpūšas pie ūdens.
Tāpat medniekiem jāņem vērā, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var būt noteikti citi ūdensputnu medību termiņi, liegumi un ierobežojumi. Pirms došanās uz medību vietu ieteicams noskaidrot konkrētās medību platības tiesisko statusu un ierobežojumus, kas saistīti ar ūdensputnu medībām. Visā Latvijas teritorijā medībās faktiski aizliegts izmantot svina šaujamieroču munīciju.
Nomedītos ūdensputnus nepieciešams reģistrēt mobilajā lietotnē “Mednis”, pievienojot fotogrāfiju. Attēlā jābūt redzamai putna galvai, knābim un izplestam spārnam. Fotogrāfija jāuzņem pēc iespējas labākos gaismas apstākļos un jāparliecinās, ka ūdensputns ir skaidri saskatāms un atpazīstams. Vienā foto pieļaujams uzņemt vairākus vienas sugas putnus. Normatīvie akti pieļauj nomedīto ūdensputnu reģistrāciju ūdenstilpes krastā. Valsts meža dienests aicina medniekus pārliecināties, ka reģistrētā informācija vienas dienas laikā pēc medībām ir nosūtīta uz Meža valsts reģistru.
Valsts meža dienests atgādina, ka piedaloties ūdensputnu medībās, medniekiem ir jāiepazīstas un jāievēro medību drošības noteikumu prasības. Katru gadu tiek konstatēti medību drošības prasību pārkāpumi. Biežākie no tiem ir pielāgīta medību šaujamieroču pārvadāšana; medījot no laivas “uz celšanu”, šaujamieročus lieto divi vai vairāki laivā esoši mednieki, kuri ar to tiek šauts pa putniem, kas atrodas uz ūdens.