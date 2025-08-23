Radoši un praktiski - Bulduru tehnikumā notiks puķu podu turētāju mezglošanas meistarklase
Tie, kuri rudenī plāno apgūt jaunas rokdarbu prasmes, laipni aicināti uz Jūrmalu, kur 11. oktobrī, no plkst. 10:00 līdz 15:00, Bulduru tehnikuma telpās notiks puķu podu mezglošanas meistarklase. Nodarbība risināsies Viestura ielā 6, Jūrmalā.
Meistarklase piedāvā ne tikai radošu, bet arī praktisku pieredzi, kur dalībnieki apgūs vairākas svarīgas prasmes:
-
Mezglošanas materiālu izvēle. Jūs uzzināsiet, kā izvēlēties pareizos materiālus puķu podu turētājiem, lai nodrošinātu to izturību un vizuālo pievilcību.
-
Mezglotā puķu podu turētāju kopšanas principi. Meistarklasē tiks aplūkoti arī puķu podu turētāju ilgtspējas un kopšanas principi, lai tie kalpotu ilgāk.
-
Pamatmezglu apguve. Apgūsiet mezglošanas pamatelementus un tehniku, kas nepieciešama, lai veidotu stabilus un estētiskus turētājus.
-
Klasiskā dizaina puķu podu turētāja izgatavošana. Praktiski apgūsiet, kā soli pa solim izveidot divus klasiskus puķu podu turētājus, kurus varēsiet izmantot savā dārzā vai mājās.
-
Radošās tehnikas. Jūs tiksiet iepazīstināti ar radošiem mezglošanas paņēmieniem, kas ļaus radīt unikālus un individuālus dizainus.
Programma ietver arī kafijas pauzi ar nelielām uzkodām, lai dalībnieki varētu atpūsties un apmainīties pieredzē ar citiem mezglošanas entuziastiem.
Meistarklasi vadīs Līga Diura, kurai ir 10 gadu pieredze mezglošanā un 7 gadu pieredze meistarklašu vadīšanā dažāda vecuma dalībniekiem.
Dalības maksa ir 69 eiro (PVN iekļauts), un cenā ietilpst visi nepieciešamie materiāli, instrumenti, izdales materiāli, kafijas pauze ar uzkodām un divi pašu rokām izveidoti puķu podu turētāji. Vietu skaits ir ierobežots.