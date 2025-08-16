“Tev kabaci vajag?” jeb kā saglabāt rudens ražu svaigu pēc iespējas ilgāk
“Vai kabaci vēlies?” Šis ir jautājums, ar kuru simboliski tiek atklāta rudens ražas sezona, un teju katrā mājā aktuāls kļūst jautājums – ko iesākt ar lauku labumiem?
Padomos, kā ogas, dārzeņus un augļus uzglabāt un kā rīkoties, lai tie paliktu svaigi pēc iespējas ilgāk, dalās agronome, mikrobioloģe un Instagram bloga @daarzniece veidotāja Jūlija Vilcāne, kā arī “Bonava Latvija” interjera dizainere Liene Gotfridsone.
Četri soļi, lai raža saglabātos svaiga
Jūlija Vilcāne iedala rudens ražas uzglabāšanu četros svarīgos posmos. Pirmkārt, būtiski pievērst uzmanību tam, kad un kā raža ievākta. “Svarīgi novērtēt laikapstākļus – vai ir bijis sauss, vai vējš nožāvējis rasu un lietu. Tāpat jābūt piesardzīgiem, lai ražu neievāktu par agru vai, gluži pretēji, – ar novēlošanos, kad tā jau pārgatavojusies. Piemēram, upeņu, jāņogu un krūmmelleņu ogas jāievāc sausas un pirms uzglabāšanas jāatdzesē. Tad tās var saglabāties svaigas vairāku nedēļu garumā,” prognozē Jūlija Vilcāne.
Otrkārt, jāizvēlas piemērota uzglabāšanas vide. “Augļiem, ogām un dārzeņiem nepieciešams sausums un laba gaisa cirkulācija. Ja tuvumā ir pelējuma avots, raža ātri bojājas. Pat ja šķiet, ka telpa nav mitra, papildu piesardzība nenāks par ļaunu – piemēram, kastē zem zaļumiem vērts ievietot tīru salveti, kas uzsūks lieko mitrumu,” iesaka eksperte. Sakņaugiem, piemēram, kartupeļiem, burkāniem un bietēm, der tumša un vēsa vieta. “Kartupeļus var likt noslēgtās kastēs ar mitru smilšu slāni, kas palīdz saglabāt svaigumu, bet jāuzmanās, lai ventilācija nodrošinātu gaisa cirkulāciju un neveidotos pelējums. Arī mazgāšana nav ieteicama,” viņa piekodina.
Treškārt, jāņem vērā gaisa temperatūra telpā, kur plānots ražu uzglabāt. “Ne visiem dārzeņiem un augļiem patīk ledusskapja aukstums. Piemēram, gurķus un tomātus ieteicams uzglabāt telpā, kur ir ap 12 grādu temperatūra, jo zemākā temperatūrā tie zaudē garšu.
Ceturtkārt, jāņem vērā, kuri augļi un dārzeņi var atrasties blakus un kuriem tas var izrādīties kaitīgi. Kā skaidro agronome Jūlija Vilcāne, daži produkti izdala etilēnu – gāzi, kas paātrina citu pārtikas produktu nogatavošanos un novecošanos. “Ja vēlamies, lai zaļumi, piemēram, salātlapas vai brokoļi, saglabātos svaigi ilgāk, to tuvumā noteikti nedrīkst novietot banānus, ābolus vai tomātus, jo tie izdala etilēnu un veicina citu augļu nogatavošanos un zaļumu novecošanu,” brīdina Vilcāne.
Kā uzglabāt ražu funkcionāli un estētiski?
Ja pagrabtelpa vai noliktava ražas uzglabāšanai nav pieejama, noteikti nevajag baidīties atrast tai piemērotu vietu dzīvoklī. “Svarīgi, lai lauku labumi būtu viegli pieejami ikdienā, funkcionāli izmantojami un vienlaikus estētiski patīkami acīm,” skaidro interjera dizainere Liene Gotfridsone.
Viņa iesaka izmantot vertikālās glabāšanas iespējas – piemēram, stilīgas grozu sienas vai plauktu moduļus, kur augļi un dārzeņi izvietoti pa slāņiem, ļaujot nodrošināt optimālu gaisa cirkulāciju. Parocīgi ir arī caurspīdīgi trauki vai dekoratīvas burkas, kas ļauj sekot līdzi krājumu apjomam un vienlaikus radīt mājīgu “dārza stūrīti” virtuvē.
Vēl viena inovatīva ideja – “mobilās” glabāšanas zonas: grozus vai kastes uz ratiņiem vai plauktiem ar riteņiem var pārvietot tuvāk vēsai vai tumšai vietai, mainot telpas apgaismojumu vai temperatūru. Tas īpaši noder dzīvokļos ar mainīgu mikroklimatu.
Interesanti un svarīgi arī atcerēties: augļi, ogas un dārzeņi ilgāk saglabā svaigumu, ja tie neatrodas tiešos saules staros un nav pakļauti karstumam no radiatoriem, krāsns vai elektronikas ierīcēm. Īstās vietas izvēle – gan praktiska, gan estētiska – ir atslēga, kas ļauj ilgstoši saglabāt ražu svaigu un baudāmu.