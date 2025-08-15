VIDEO: Neapzinīgi motobraucēji posta mežu
Jau gadiem akciju sabiedrība Latvijas valsts meži (LVM) cīnās ar neapzinīgiem motobraucējiem, kuri neievēro uzvedības noteikumus mežā un brauc nevis pa ceļu, bet tur, kur pašiem ienāk prātā. Rezultātā tiek bojāta zemsedze, iznīcināti stādījumi un arī radīti draudi ugunsdrošībai.
Postījumi jaunaudzēm
Viens no pēdējiem gadījumiem, kad LVM darbiniekiem nācies saskarties ar motobraucēju nodarītajiem postījumiem, fiksēts Augšdaugavas novada Sventes pagastā.
“Mēs tur apmežojām rekultivētu karjeru, bet motobraucēji tieši tajā vietā bija izdomājuši pabraukāties. Mūsu darbiniekam izdevās vienu no viņiem notvert un izskaidrot, kādēļ tā nevajag darīt. Viņš arī izlīdzināja izbrauktās rises, taču kociņiem vairs neko līdzēt nevarēja un pavasarī nāksies stādīt no jauna,” stāsta LVM mežkopības ražošanas vadītājs Dienvidlatgales reģionā Aldonis Utināns.
Šajā vietā motobraucēju iznīcināto apmēram 200 priežu stādu vērtība ir 160 eiro. It kā jau nav daudz, taču tas ne tuvu nav vienīgais gadījums, kad šādi tiek postīti meži. Turklāt ir diezgan grūti noteikt mežam radītos zaudējumus, ja motociklisti ir izpostījuši ne tikai jaunaudzi, bet arī nopostījuši zemsedzi, tāpēc sūnas tajā vietā atjaunojas gadiem ilgi.
Kurš var sodīt vainīgos
Gadījumi, kad vainīgos izdodas notvert, ir diezgan reti, jo mežā uz katra krustojuma nav iespējams ne policistu nolikt, ne arī videokameru uzstādīt. Problēma ir arī tā, ka krosa motocikliem nav reģistrācijas numura zīmju, tāpēc pat gadījumā, ja kāds ir piefiksējis meža postīšanu, vainīgo identificēt ir diezgan sarežģīti.
“Tagad šie transportlīdzekļi ir viegli pieejami un teju vai katrā lauku sētā stāv kvadricikls vai motocikls. Diemžēl šie braucēji ne vienmēr ievēro mūsu uzstādītās norādījuma zīmes mežā un ieklausās sagatavotajā informācijā par to, ka mežā nedrīkst braukt ārpus ceļiem,” saka Aldonis Utināns.
Te jāņem vērā, ka LVM darbiniekiem nav pilnvaru uzlikt administratīvos sodus meža postītājiem, to dara Valsts vai pašvaldības policija, Valsts meža dienests vai Valsts vides dienests.
Ugunsgrēka risks un citi postījumi
Zemsedzes un stādījumu postīšana ir tikai viena no neapzinīgo motobraucēju radītajām problēmām. Ugunsbīstamajā periodā pastāv arī augsts risks izraisīt ugunsgrēku. Piemēram, ja motobraucējs neievēro noteikumus un tomēr brauc ārpus meža ceļiem, uz motocikla vai kvadricikla kolektora sakrājas kūdra, ķērpji un sūnas sfagni, kuri tur sāk gruzdēt un nokrīt uz sausās meža zemsedzes. Motobraucējs var pat nepamanīt, ka no šīm gruzdošajām daļiņām, uzpūšot vējam, sākas postoša meža degšana.
Vēl viena nelaime no šādas bezatbildīgas braukšanas ārpus meža ceļiem ir bojājumi infrastruktūras objektiem – grāvjiem un notecēm, bojājot nogāzes un radot papildu aizsērējumus meliorācijas sistēmās. Un, protams, zemsedzes bojāšana, braucot īpaši aizsargājamās dabas teritorijās vai liegumos.
Neorganizētie motociklisti
Problēmas mežiem rada tieši individuālie jeb neorganizētie motociklisti. Ar motobraucēju organizācijām nav problēmu, jo ar tām LVM regulāri sadarbojas: kopīgi izstrādāta vienošanās par kārtību, kā notiek motorizēto transporta līdzekļu izbraucieni mežos. Lai saskaņotu plānoto motobraukšanas pasākumu, vispirms jāraksta iesniegums, norādot vietu, laiku un maršrutu, ko tad izvērtē LVM speciālisti. Ja atļauja tiek dota, tad LVM speciālisti apseko konkrēto vietu pirms un pēc pasākuma. Fiksējot vides postījumus, organizatora pienākums ir tos novērst.
Savukārt individuālie braucēji mēdz rīkoties paši uz savu galvu un brauc, kur ienāk prātā. Bieži vien noteikumi tiek pārkāpti nezināšanas dēļ, jo tiek izmantoti dati par meža trasēm, kurās tiešām reiz noticis vienreizējs organizēts pasākums, taču jau sen vienošanās par to vairs nav spēkā.
Turklāt bieži nostrādā bara instinkts: ja kāds motobraucējs ir pārkāpis noteikumus un braucis tur, kur aizliegts pārvietoties ar motorizētiem transporta līdzekļiem, nākamais, redzot viņa atstātās pēdas, kļūdaini nospriež, ka tur drīkst braukt. Taču tas tā nebūt nav!
Cieš strēlnieku piemiņa un kāpas
Kritiska vieta, kur tiek postīts kultūrvēsturiskais mantojums un vide, ir Ložmetējkalna apkaime, tostarp arī kāpu zona. Turklāt šīs ir tūristu un atpūtnieku iecienītas vietas, un šāda motociklistu bezatbildīga aktivitāte gan traucē, gan apdraud apkārtējo drošību.
Latvijas motobraucēju organizācijas ne vienreiz vien ir nosodījušas neapzinīgos braucējus un aicinājušas ikvienu ievērot noteikumus. Latvijas Motobraucēju asociācija kopā ar LVM un Rīgas mežiem ir pieņēmusi deklarāciju par uzvedības kultūru, iebraucot ar motociklu mežā. Šis dokuments paredz: izmantot grants ceļus, cienīt cilvēkus, kuru teritorijai tu brauc cauri, kā arī cienīt apkārtējo vidi! Patiesībā jau nekā jauna un sarežģīta te nav: ja redzi meža ceļu, pa kuru var braukt ar vieglo mašīnu, tad pa to droši var braukt arī ar motociklu, bet pa mazām taciņām vai bezceļiem – braukt aizliegts. Vairums motobraucēju šos vienkāršos noteikumus arī ievēro, taču vienmēr gadās pa kādai darvas karotei, kas sabojā visu medus mucu.
LVM aicina ikvienu motobraucēju un dabā gājēju būt atbildīgiem un iepazīties ar Labas uzvedības noteikumiem mežā: lvm.lv/sabiedribai/dodies-meza/labas-uzvedibas-noteikumi.
Sventes pagastā motobraucēju izpostītā jaunaudze. Te gan teritorija iemūžināta jau pēc sakopšanas, taču var redzēt, ka stādiņu ir palicis ievērojami mazāk nekā vajadzētu būt. Labi saskatāmas arī motociklu atstātās pēdas kāpā.