Meža likums - ko atnesi, to aiznes
Latvijā atpūta pie dabas krūts mežā ir pieejama ikvienam – jāatrod tikai kāda no akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) izveidotajām atpūtas vietām. Taču, lai atpūsties būtu patīkami ne tikai jums, bet arī pārējiem, jāievēro daži vienkārši noteikumi – nedrīkst traucēt citiem atpūtniekiem, nedrīkst izmest atkritumus un pārāk skaļi uzvesties. Ir arī daži specifiski noteikumi, par kuriem informācija ir izlikta ikvienā LVM atpūtas vietā. Nekā sarežģīta te nav, tomēr ielāgot tos vajadzētu visiem, kas mēdz atpūsties mežā.
Arī organiski atkritumi ir atkritumi
“Atpūtas vietai vajadzētu palikt tieši tādai pašai, kāda tā bija pirms jūsu ierašanās. Tas nozīmē, ka aizejot atkritumus vēlams ņemt līdzi pat tad, ja atpūtas vietā ir novietota atkritumu urna. Tā izmantojama tikai ārkārtas gadījumā. Padomājiet paši – mežos izvietotās atkritumu urnas organizēti tiek izvestas ne jau katru dienu, tātad, ja tajā būs palikuši atkritumi, nākamais atpūtnieks šajā vietā diez vai jutīsies komfortabli,” skaidro LVM mežierīcības meistars un podkāsta Dabā gājējs vadītājs Kārlis Taukačs.
“Zelta likums ir aiznest līdzi visu, ko atnesāt, bet vēl labāk, ja atpūtas vieta pēc jums paliks tīrāka, nekā tā bija pirms tam, jo būsiet paņēmuši līdzi arī iepriekšējo atpūtnieku atstāto drazu. Tādēļ gribu pateikt paldies visiem tiem dabā gājējiem, kuri atbildīgi izturas pret dabu, ievēro noteikumus un palīdz uzturēt mežu tīru.”
Diezgan izplatīta kļūda ir iedomāties, ka organiskos atkritumus jau nu gan var atstāt mežā, jo tie taču laika gaitā sadalīsies un tātad nekādu ļaunumu nenodarīs. Dabai no ābolu serdēm tiešām nekas slikts nenotiks, taču diez vai jums pašiem patiks uzturēties šādā vietā, kur mētājas organiski atkritumi. Šā paša iemesla dēļ sēņotājiem lūgums netīrīt sēnes atpūtas vietās. Vēl viens ieteikums sēņotājiem un ogotājiem, kuri reizēm mēdz mežā marķēt savu ceļu ar zaros iesietiem plastmasas maisiņiem vai lupatiņām, lai vēlāk varētu atrast atpakaļceļu, – tā darīt drīkst, tikai, ejot projām, šīs zīmes ir jāsavāc, nevis jāatstāj kokos.
Ar savu malku uz mežu
“Runājot par uguns kuršanu mežā – protams, ugunskurs jākurina īpaši tam atvēlētā vietā, jo ar uguni mežā jāapietas ļoti uzmanīgi. Tas, ka šogad padevusies mitra vasara, vēl nebūt nenozīmē, ka nekas nevar aizdegties, jo augu segas virskārta ir mitra, taču dziļāk viss ir sauss.”
Kā alternatīvu ugunskuram var izmantot gāzes degļus un pārvietojamus grilus, taču arī ar tiem jābūt uzmanīgiem un jāatceras, ka uz atpūtas vietas koka galda grilu likt nevajag; ir bijuši gadījumi, kad galdā izdeg caurums. Daļā LVM atpūtas vietu ir uzstādītas grilēšanai paredzētas ietaises, taču ne visās, tādēļ reizēm cilvēki, labu gribot, atstāj atpūtas vietā savu veco grilu – sak, lai tiek arī citiem. Tā nav pati labākā ideja. “Vecais grils nevienam nebūs vajadzīgs, jo jau pēc pāris nedēļām būs aprūsējis, kļuvis visai nepievilcīgs un būs nevis noderīgs, bet mežā pamests lūznis.”
Vēl viens šķietami paradoksāls noteikums ir pilnīgā pretrunā ar teicienu par to, ka uz mežu malku līdzi neņem. Ņem gan! Pirmkārt, līdzi paņemtā malka noteikti būs sausāka par to, ko atradīsiet mežā. Otrkārt, cilvēks pēc dabas ir slinks un, visticamāk, kurināmo meklēs turpat atpūtas vietas tuvumā. Pirmais tur tiešām kaut ko atradīs, otrais sāks lauzt zarus, trešais – zaļoksnus kokus, un drīz vien atpūtas vietas apkārtne būs izpostīta. Sausos zarus drīkst lasīt, taču būtu ieteicams tos pameklēt tālāk mežā. “Kā malku var izmantot visu to, ko pats vari savām rokām pacelt un ielikt ugunskurā, – kritušus vai cirsmas vietā atrastus zarus. Te gan jāņem vērā, ka cirsmā lielas kritalas ir atstātas ne jau tāpat vien, bet gan ar domu, ka tajās dzīvos dažādas kukaiņu sugas. Un, jo lielāka kritala, jo vairāk sugu tajā var iemājot. Tādēļ labāk ugunskuram vākt nolūzušus zarus,” skaidro Kārlis Taukačs.
Meža naktsmājas
Mežā drīkst arī nakšņot, tikai iepriekš jānoskaidro, vai neesat iemaldījušies kāda dabas lieguma teritorijā; tur gan naktsmājas labāk nemeklēt. Arī dienām ilgi vienā un tajā pašā vietā nevajadzētu uzturēties, jo tad neizbēgami izmīdīsiet tuvāko apkaimi, atstājot nepārprotamas liecības par savu uzturēšanos mežā. Un tas jau vairs neatbilst principam – atstāt vietu tādu, kāda tā bija pirms jūsu ierašanās. Jāsaprot, ka mežs nav pilsēta un te neviens sētnieks aiz jums nestaigās un visu nesakops.
Daļa LVM atpūtas vietu ir aprīkotas ar tualetēm, taču ne visas. Ko iesākt, ja tualetes nav?
“Tad darbojas armijas princips – aizejiet tālāk no atpūtas vietas, paņemiet savu lāpstiņu un aprociet to, kas palicis aiz jums. Neviens taču negribēs atpūsties vietā, kas piemētāta labākajā gadījumā ar tualetes papīru,” saka Taukačs.
Lielākā daļa atpūtnieku mežā ierodas ar kādu mehanizētu transportlīdzekli. Te jāiegaumē viens no svarīgākajiem noteikumiem – ja esat iebraukuši mežā ar automašīnu vai motociklu, tad jāpārvietojas tikai pa ceļiem, nevis tur, kur pašiem ienāk prātā! Pretējā gadījumā spēkrats var nodarīt pāri augu segai vai arī atstāt dubļainus nospiedumus, kas var traucēt citiem atpūtniekiem.
Līdzīgs noteikums attiecas arī uz kājāmgājējiem – ja atpūtas vietā ir izveidota infrastruktūra pastaigām, piemēram, laipas vai kāpnes, tad staigāt vajadzētu pa tām. Infrastruktūra tomēr ir veidota ar domu pasargāt dabu, tādēļ nevajadzētu veidot vēl kaut kādas papildu takas.
Ir katram roka jāpieliek...
Ja kādā no LVM atpūtas vietām esat pamanījuši nekārtību vai bojājumus, par to var ziņot uz e-pastu lvm@lvm.lv. “Nav jābaidās arī cilvēkiem aizrādīt, ja viņi kaut ko dara nepareizi. Varbūt viņi nezināšanas dēļ lauž koku, un pietiktu paskaidrot, ka nevajag tā darīt un malkai labāk ņemt sausus zarus,” iesaka Kārlis Taukačs. Savukārt, ja mežs ir piedrazots ar atkritumiem, par to var ziņot lietotnē Vides SOS, kur automātiski tiks piefiksētas konkrētās vietas koordinātas.
Kā atrast LVM atpūtas vietas?
Viens variants ir izmantot mobilo lietotni LVM GEO, kurā ir ne tikai atpūtas vietu karte, bet arī īss apraksts ar informāciju par katras vietas infrastruktūru un informācija par to, vai ir piekļuve ar ratiņkrēsliem. Otra noderīga vietne ir mammadaba.lv. Tur ir ne tikai kartogrāfiska informācija par atpūtas vietām, bet arī norādīti patlaban populārākie vai jaunākie maršruti. Tajā iespējams arī izplānot maršrutus ar vairāku atpūtas vietu apmeklējumu.
