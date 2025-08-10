Ziemas rapšu sēšanas darbi varētu sākties nākamās nedēļas beigās, ziņo LLKC
Ziemas rapšu sēšanas darbi varētu sākties nākamās nedēļas beigās, pastāstīja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Augkopības nodaļas konsultants Andris Skudra.
Viņš minēja, ka pirms ziemas rapšu sējas vēl ir nepieciešams novākt vēl nenovāktos laukus. Ziemas rapšu sēja optimāli katru gadu notiek no 5. augusta līdz 25. augustam, bet augkopības konsultants akcentēja, ka sējas darbus būs optimāli sākt arī nākamās nedēļas izskaņā.
Skudra atzīmēja, ka visu ziemāju kultūru sēja šogad aizkavēsies par aptuveni desmit dienām, jo šogad lietavu dēļ būtiski ieildzis augu veģetācijas periods, piebilstot, ka ziemas rapšu sēja pagājušajā gadā sākās ap augusta desmitajiem datumiem.
Savukārt viņš prognozēja, ka ziemas kviešus varētu sākt sēt ne ātrāk kā septembra sākumā - no 5.septembra līdz 10.septembrim.
Skudra minēja, ka šogad kādās zemākās ieplakās vai lauka daļās, kuras būs vairāk izmirkušas, var nebūt iespējams veikt sējas darbus. Tomēr saimnieki pārmitros laukus centīsies apsēt pēc iespējas vēlāk, gaidot situācijas uzlabošanos.
Tāpat LLKC augkopības konsultants pozitīvi vērtēja valdības lēmumu pasludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā visā Latvijas teritorijā, kas būs nozīmīgs solis, jo lauksaimnieki ir uzņēmušies saistības un piegādes līgumus, kuru saistības ārkārtējā situācija atvieglos. Ārkārtējā situācija palīdzēšot arī ar tiešmaksājumu un atbalsta programmu prasībām, kā arī nodokļu radīto slogu.
Jau ziņots, ka pēc LLKC 25. jūlijā notikušās laukaugu ražas prognozēšanas apkopotajiem rezultātiem šogad Latvijā ziemas kviešu vidējā ražība varētu būt 5,4 tonnas uz hektāru, ziemas miežiem - 4,9 tonnas uz hektāru, rudziem un tritikālei - piecas tonnas uz hektāru, ziemas rapsim - 2,6 tonnas uz hektāru, bet kartupeļiem - 19 tonnas uz hektāru. Tomēr ražu līmeņi būtiski atšķiras dažādos reģionos.
