Eksperts iesaka izvairīties no 4 kļūdām, kas palīdzēs ātri un pareizi nodot depozīta taru
Kaut arī arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju nodod savus tukšos depozīta iepakojumus, piektdaļa kavējas ar sava depozīta iepakojumu nodošanu, jo taras nodošanas procesu uzskata par laikietilpīgu, liecina aptauja.
“Coca-Cola” sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” veiktā aptauja* atklāj, ka līdz pat 20% respondentu kavējas ar sava depozīta iepakojumu nodošanu, jo taras nodošanas procesu uzskata par laikietilpīgu. Lai taras nodošanas process būtu ātrs un veiksmīgs, SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis atgādina par četrām biežāk pieļautajām kļūdām, no kurām varam mācīties.
Neatbilstoša depozīta iepakojuma zīme un bieži aizmirstie iepakojumi
Visi Latvijā pieņemtie depozīta iepakojumi ir marķēti ar īpašu depozīta zīmi. Šī zīme apliecina, ka par konkrēto iepakojumu ir veikta depozīta maksa. Latvijā ir divu veidu depozīta zīmes: viena apzīmē vienreiz lietojamu iepakojumu, savukārt, ja uz zīmes redzami burti “AU”, tas nozīmē, ka pudele ir atkārtoti uzpildāma. Lai ietaupītu laiku taras nodošanas brīdī, ieteicams taru sašķirot jau mājās, tā izvairoties no situācijām, kad taromāts atsakās pieņemt iepakojumu neatbilstības dēļ.
Cilvēkiem jau ir izveidojies paradums ikdienā nodot izlietotos depozīta iepakojumus, un daudziem ir priekšstats, ka uz noteiktiem produktiem depozīta zīmi pat nav vērts meklēt. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka arī sīrupi, stiprie alkoholiskie dzērieni PET pudelēs un skārdenēs, bezalkoholiskais vīns un šampanietis, smūtiji un alkoholiskie kokteiļi bieži vien ir iepakoti depozīta iepakojumos. Tieši šādi iepakojumi nereti netiek atgriezti depozīta sistēmā.DIO apkopotie dati rāda, ka nestandarta iepakojumiem, piemēram, vīnam PET pudelēs vai skārdenēs, atgriešanas rādītājs ir krietni zemāks, salīdzinot ar alus un alus kokteiļu iepakojumu atgriešanas rādītājiem – tikai 69%. Alkoholisko dzērienu iepakojumi, kuros alkohola saturs pārsniedz 15%, tiek atgriezti vēl retāk – vien 65% gadījumu. Tiesa gan, šīs produktu grupas veido tikai 6% no visiem dzērieniem depozīta iepakojumā.
Nepilnīga taras iztukšošana
Nereti, nododot taru, cilvēki aizmirst to pilnībā iztukšot. Pat neliels šķidruma daudzums var būtiski ietekmēt ne tikai taromāta darbību un tehnisko stāvokli, bet arī tālākās taras pārstrādes procesu. Turklāt neiztukšotais šķidrums var pagarināt taras nodošanas laiku, jo taromāts nosaka iepakojuma svaru, un, ja tas neatbilst noteiktajām prasībām, depozīta iepakojums var netikt pieņemts.Svarīgi atcerēties, ka arī depozīta punktu tīrību ievērojami ietekmē iepakojumos atstātie šķidrumi – tie bieži iztek taromātā, radot piesārņojumu un nepatīkamu aromātu. Lai rūpētos par taromāta tīrību un paātrinātu depozīta iepakojumu nodošanas procesu, ieteicams pirms nodošanas izskalot saldu vai rūgstošu dzērienu iepakojumus.
Ir svarīgi atcerēties ne tikai par pudelēs atstāto šķidrumu, bet arī par citiem svešķermeņiem, piemēram, pudelēs ievietotiem papīriem, izsmēķiem un citiem priekšmetiem. DIO atgādina, ka AU pudeles nav iespējams izmazgāt vai atkārtoti uzpildīt, ja tajās ir ievietoti svešķermeņi. Savukārt, ja AU pudele nodota atbilstoši prasībām, to iespējams uzpildīt vairāk nekā desmit reizes.
Būtiski deformēta vai saspiesta iepakojuma nodošana
PET pudeles un skārdenes taromātā ir ļoti svarīgi nodot to sākotnējā formā. Taromātam jāspēj ne tikai nolasīt depozīta iepakojuma zīmi, bet arī atpazīt tā formu. Ja iepakojums ir sabojāts vai būtiski deformēts, taromāts to, visticamāk, nepieņems, un depozīta maksa par šādu taru netiks atmaksāta. Lai izvairītos no PET pudeļu pašdeformēšanās, ko var izraisīt straujas temperatūras svārstības, īpaši ziemas periodā, kad atšķirība starp iekštelpu un āra temperatūru ir ievērojama, ieteicams pudelēm vāciņu līdz galam neaizskrūvēt. Tas palīdzēs saglabāt to formu un paātrinās taras nodošanas procesu.
PET iepakojumu nodošana bez vāciņiem
Kopš 2024. gada jūlija visā Eiropas Savienībā drīkst tirgot tikai tādas PET pudeles, kuru vāciņi pēc atvēršanas paliek piestiprināti pie iepakojuma. Šīs prasības mērķis ir samazināt atkritumu nonākšanu vidē. Lai gan taromāti pieņem arī PET pudeles bez vāciņiem, vides aizsardzības nolūkā ieteicams pudeles nodot ar vāciņiem, tādējādi nodrošinot gan pudeles, gan vāciņa pārstrādi. Svarīgi atcerēties, ka minētais attiecas uz PET pudelēm un pārstrādājamajām stikla pudelēm, savukārt atkārtoti uzpildāmo stikla pudeļu vāciņi pirms nodošanas taromātā ir jānoņem un jāizmet metālam paredzētajā konteinerā. Tas atvieglo darbu ne tikai veikala darbiniekiem, bet arī dzērienu ražotājiem, kuriem šie vāciņi citkārt būtu jānoņem manuāli.
“Coca-Cola” veiktā aptauja liecina, ka 84% respondentu pilnībā piekrīt vai piekrīt, ka uzņēmumiem būtu jārosina patērētāji uz ilgtspējīgākām darbībām, tāpēc arī dzērienu ražotāju atbalsts un iesaiste ir īpaši nozīmīga, lai depozīta sistēma darbotos efektīvi un sabiedrībā veidotos paradumi šķirot iepakojumus. “Coca-Cola” savus dzērienus ne tikai pilda pudelēs ar piestiprinātiem vāciņiem, tādējādi samazinot plastmasas atkritumu nonākšanu vidē, bet arī jau otro gadu organizē kampaņas ar mērķi veicināt depozīta sistēmas atpazīstamību, īstenojot aktivizācijas pasākumus mobilajā lietotnē un piedaloties nozīmīgos publiskos pasākumos, piemēram, festivālā “Positivus”.
*“Coca-Cola” un ”Norstat” pētījums veikts 2024. gada nogalē divos posmos, salīdzinot datus pirms un pēc informatīvās kampaņas par depozīta sistēmu Latvijā. Katru posmu pārstāvēja 405 respondenti.