Šodien 22:06
VIDEO: liesmas apņem stārķu ligzdu Ventspils novadā - putni kavējas aizlidot
Sociālajā tīklā "Facebook" lapā "Zootēka" ievietots video, kurā iemūžināts ļoti neparasts skats – stārķi mierīgi sēž uz ligzdas, kas deg.
"Vēl bija liesmas visapkārt, kad stārķi gulēja ligzdā. Viņi ilgi nelidoja, līdz beigās aizlidoja," raksta Ivars Koloda, kurš "Zootēkai" iesūtīja šo video no Ventspils novada Virpes.
"Zootēka" spriež, ka varbūt tur bija mazuļi, vai arī stārķi ļoti pieķērušies ligzdai un nepazīst uguns bīstamību. Iespējams, aizdegšanās notika mitruma dēļ – radās īssavienojums.
"Pārsteidzoši, bet stārķu ligzdas aizdegas bieži. Šogad fiksēti jau apmēram 20 šādi gadījumi. Visbiežāk tas notiek, kad stārķi ligzdo uz 20 kilovoltu elektrolīniju balstiem. Lai šādas bīstamas situācijas ierobežotu, elektrolīniju balstu galos mēdz uzstādīt speciālas metāla "cepures”, kas ierobežo ligzdu vīšanas iespējas," pauž eksperti.