Saudzēt un nemēslot

Viens no efektīvākajiem padomiem vides aizsardzības jomā ir vienkāršs – nepērc preces, bez kurām patiesībā gluži labi varētu iztikt! Tas attiecas gan uz jaunu kleitu vai zābakiem, gan arī uz pārtiku, ko nereti nopērkam vairāk, nekā patiesībā spējam apēst. Īpaši jau, ja esi atnācis uz veikalu ar tukšu vēderu un tad liekas, ka apēdīsi teju visu, ko redzi – šo, to un vēl arī to tur. Taču patiesībā pēc pāris dienām nākas konstatēt, ka neesi apēdis pat pusi no nopirktā un nākas vien mest atkritumos. Tas nav saprātīgi ne no finansiālā, ne arī no tīras vides viedokļa.