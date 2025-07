Meža tehnika uzlabo dzīves apstākļus retajām Grebļukalna sugām

Taču tā bija tikai puse darba, jo vajadzēja iztīrīt arī pārējo nogāzi līdz pat virsotnei – apmēram 40 metru platu joslu. To galvenokārt paveica ar roku darbu, jo ar lielo un vidējo tehniku tur strādāt nebija iespējams. Te lieti noderēja uzņēmuma SIA “Grantiņi 1” rīcībā esošā mazā mežizstrādes tehnika, kas ir šaurāka un varēja izmanevrēt kalna kores ļoti ierobežotajā platībā. Tas gan arī bija ļoti sarežģīts un riskants pasākums. Vispirms harvesters pa serpentīnu uzbrauca līdz kalna korei, tālāk virzījās pa kori, no augšas izkopjot mežu tik tālu, cik varēja aizsniegt. Var teikt, ka harvestera operatoram bija jāstrādā ar juveliera precizitāti, jo ikviena neuzmanīga kustība varēja nodarīt kaitējumu dabai, nerunājot nemaz par iespēju tehnikai apgāzties vai iebraukt gleznainajos ezeros kalna pakājē. Turklāt visus darbus uzraudzīja vides eksperti, palīdzot harvesteru operatoriem pieņemt no vides aizsardzības viedokļa pareizākos lēmumus.