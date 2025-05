Ziedi piešķir dzīvei krāsas - Liepājā būs skatāma krāšņa peoniju izstāde

Ziedus ar lielu rūpību un pieredzi audzējušas Latvijā atzītas ziedu audzētājas: Dagnija Voika no peoniju dārza “Ziedoņi” Kuldīgā, Maruta Audare no Liepājas, kuras daudzu gadu pieredze ziedu audzēšanā vainagojusies krāšņās un iepriecinošās šķirnēs, un Inguna Vālodze no Aizputes, diplomēta agronome un skolotāja, kas savu brīvo laiku velta ziediem, uzskatot, ka tie piešķir dzīvei krāsas un piepildījumu.