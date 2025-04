Nenokavē ievākt pieneņu medu - īstais brīdis ir tagad

Pieneņu medus ir īsts dabas eliksīrs! Tas palīdz stiprināt imunitāti, attīra organismu no toksīniem, uzlabo aknu un žultspūšļa darbību. Pienenēs atrodamas vērtīgas vielas — C vitamīns, antioksidanti, kā arī pretiekaisuma savienojumi, kas atbalsta organismu pavasara nogurumā. Turklāt pieneņu medus ir maigs un saldens, kas to padara par iemīļotu našķi gan bērniem, gan pieaugušajiem.