Jauns pētījums atklāj šokējošu ainu: kas patiesībā slēpjas daudzkārt lietojamās pudelēs

"Viena no projekta ievērojamākajām pusēm bija cilvēku skaits, kas negribēja zināt rezultātus," atceras Benke. Vēlāk analīzes rezultāti tiešām apstiprināja, ka šīs pudeles bijušas pilnas ar baktērijām. Ūdens daudzkārt lietojamo pudeļu tirgus pasaulē 2024. gadā tika lēsts ap desmit miljardiem dolāru. Taču, lai arī tās palīdz cilvēkiem uzturēt ūdens līdzsvaru organismā, regulāra dzeršana no šādām pudelēm var arī apdraudēt veselību. Vai mums no tām jāatsakās, vai arī mēs varam vienkārši samazināt risku?