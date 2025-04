Zaļās Lieldienas: kā svinēt bez izšķērdības un liekiem tēriņiem

Sagaidot svētku norietu, nereti cilvēki attopas ar ēdieniem pārbagātu ledusskapi. Lai izvairītos no potenciālas pārtikas izšķērdēšanas, svarīgi atcerēties, kā to pareizi uzglabāt un kā izmantot atlikušos ēdienus, lai tie nesabojājas. Piemēram, zupas, sautējumus un citus ēdienus vislabāk ir uzglabāt hermētiski noslēgtos traukos ledusskapī, lai novērstu baktēriju vai pelējuma attīstību. Ja ēdiens paredzēts vēlākai lietošanai, to var arī sasaldēt – īpaši ēdienus, kas ilgi nesabojājas, piemēram, vistas vai dārzeņu sautējumus.