Tīrība un svaigi ceptu kanēļmaizīšu smarža - kā pareizi sagatavot mājokli īrei vai pārdošanai

Savukārt, ja vēlaties ātri atbrīvoties no īpašuma un iegūt lielu naudas summu, pārdošana var būt labākais risinājums. Pārdošana arī atbrīvo no saistībām ar īpašumu, kas var būt svarīgi, ja nevēlaties veikt ilgtermiņa ieguldījumus un uzturēt īpašumu. Izvēloties starp abām iespējām, ir svarīgi arī izvērtēt tirgus apstākļus, piemēram, dzīvokļa atrašanās vietu, aktuālās cenas un pieprasījumu, kā arī to, vai jums ir nepieciešami īstermiņa līdzekļi vai ilgtermiņa ieguvumi. Savukārt, ja īpašums atrodas dinamiskā attīstības rajonā, kas var piedāvāt augstu vērtību nākotnē, īre var būt drošāka izvēle.