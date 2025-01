Kādi sīpoli der lociņu audzēšanai uz palodzes?

Ziemā lociņus lieliski var audzēt no sīksīpoliņiem. Vislabākie lociņi izaugs no sīksīpoliņiem, kuru diametrs ir 2,5–3,5 centimetri. Raugies, lai sīksīpoliņi būtu veseli, bez redzamām bojājumu pazīmēm. Audzēt sīksīpoliņus var kastītēs, galvenais, lai tajās ir caurumiņi ūdens notecēšanai. Nav arī specifisku prasību augsnei – labi derēs, piemēram, kūdras substrāts, kam pievienots perlīts. Sīpolus tādi tā, lai ⅓ būtu augsnē un ⅔ virs augsnes. Stādi pietiekami cieši, jo tev nevajag, lai aug saknes, bet lociņi. Pagaidām dienasgaismas vēl ir ļoti maz, tāpēc lociņiem patiks mākslīgais apgaismojums vismaz pāris stundu. Te lieti noderēs galda lampa. Regulāri laisti, bet papildmēslojumu gan nedod, jo tas nav nepieciešams. Tad vēl mazliet pacietības, un drīz vien pirmie zaļie lociņi sprauksies ārā no sīpola.