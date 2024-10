Kā uz ziemu pareizi iepakot sala jutīgos kociņus?

1. Kokus un citus augus pasargā no sala, ieziemojot tos no lejas uz augšu. Lejā pie saknēm un stumbra noklāj neitralizētu kūdru, sausas koku lapas egļu zarus, vidējās frakcijas priežu mulču, savukārt koka stumbru un zarus ietin gaisu caurlaidīgā materiālā: agroplēvē, niedru paklājiņā, vecās avīzēs vai tapetēs, papīrā, niedrēs vai egļu zaros. Ar egļu zariem augus vēlams sasegt ne tikai pie pašas zemes, bet arī nedaudz augstāk, jo to sīkās skujas nepatīk mazajiem grauzējiem. Tiem augiem, kas vēl nav sasnieguši divu metru augstumu, neaizmirsti aizsargmateriālā iepakot arī vainagu un zarus. Ieziemošanai nekad neizmanto plēvi vai citus neelpojošus materiālus.