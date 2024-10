Populārās franču kafejnīcas īpašnieks Bernārs Laranē atklāti par to, kas Rīgā labāks nekā Parīzē

No sākuma līdz galam to nenoskatījos, bet par redzēto teikšu, ka sižetiski ieskats Francijas vēsturē un kultūrā bija sapīts ļoti interesanti, uztaisīts labā līmenī. Tomēr ne viss bija veidots ar labu gaumi. Man nepatika fragments par Mariju Antuaneti, kurā karaliene turēja rokās savu galvu. Tas nebija labākais laiks Francijas vēsturē, viņas sodīšanā nebija nekā smieklīga, tāpēc šādus faktus nevajadzētu pasniegt kā joku; vismaz es to tā uztvēru.