Apdrošināšana pret dabas katastrofām – vai tā ir nepieciešama tavam īpašumam?

Katrs īpašuma īpašnieks var izvērtēt sava īpašuma riskus, balstoties uz tā ģeogrāfisko novietojumu un dabas katastrofu vēsturi konkrētajā apgabalā. Piemēram, īpašniekiem, kuriem pieder īpašumi pie upēm vai jūras, ir īpaši svarīgi apsvērt apdrošināšanu pret plūdiem un vētrām, savukārt meža tuvumā esošajiem īpašumiem jāapsver aizsardzība pret ugunsgrēku. Apdrošināšanas polises pielāgošana īpašuma riskiem ir viens no labākajiem veidiem, kā nodrošināt, ka īpašums būs aizsargāts neatkarīgi no tā, kāda dabas katastrofa to varētu skart.