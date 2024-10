Viedoklis: nekustamo īpašumu tirgus un dabas katastrofas - vai pircēji kļūs piesardzīgāki?

Īpašumiem, kas atrodas plūdu apdraudētās teritorijās, noteikti būvmateriāli spēj ievērojami uzlabot to noturību, taču galvenais faktors ir hidroizolācija. Nodrošinot, ka ēkas pamati, sienas un jumts ir pienācīgi hidroizolēti, to iespējams pasargāt no mitruma radītiem bojājumiem, kas laika gaitā ir viens no galvenajiem konstrukciju degradācijas iemesliem. Iesūcoties betonā, ūdens var radīt plaisas, bet koka karkasi var uzbriest, ja tie nav pienācīgi aizsargāti. To iespējams novērst, izmantojot ilgtspējīgus un inovatīvus materiālus, piemēram, kompozītmateriālus vai ventilējamas fasādes. Ikvienam, kurš vēlas būvēt vai renovēt īpašumu paaugstināta applūšanas riska teritorijās, ir vērtīgi apsvērt arī konsultēšanos ar arhitektu vai būvnieku, kas ieteiks pielāgotus risinājumus ilgtermiņā.