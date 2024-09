Ne viss mežs patiesībā ir mežs

Pašlaik apmežošanas ierobežojumi skar tikai daļu meliorēto, lauksaimniecībai īpaši nozīmīgo vai bioloģiski vērtīgo teritoriju, bet atmatās un bijušajās lauksaimniecības zemēs, kas nav iekļautas kādā no aizsargājamajām teritorijām un kurās nav noteikti aizliegumi apmežošanai, meža stādīšana ir ļoti aktuāla. Par bijušās lauksaimniecības zemes apmežošanas procesu sāk satraukties arī dažas pašvaldības un domā, kā ar teritorijas plānojumiem šo tendenci nobremzēt. Līdz ar to, ja uz papīra redzam, ka no visas Latvijas teritorijas 54,7 % ir meži (pēc Valsts meža dienesta datiem, 2023), būtu maldīgi domāt, ka tie visi ir skaisti meži ar lieliem kokiem. Patiesībā 32,3 % visas mežaudžu teritorijas ir jaunaudzes, 15,1 % – briestaudzes, 32,2 % – vidēja vecuma audzes un tikai 20,4 % – pieaugušas audzes. “Pie pieaugušām audzēm ļauj pieskaitīt jau 50 gadu vecas apses vai 100 gadu vecas priežu audzes, jo tāds ir šo audžu ciršanas vecums. Bet patiesībā šis vecums, kad audze skaitās pieaugusi un to var nocirst kailcirtē, ir vēl ļoti tālu no ekoloģiskā termina “vecs mežs”. 20,4 % pieaugušu mežu var izskatīties ļoti daudz, bet patiesībā bioloģiski vecu, vērtīgu mežu ir krietni mazāk, jo tā pati apšu audze savu lielāko ekoloģisko vērtību iegūst tikai pēc 80 gadu vecuma, savukārt priedēm tie ir vismaz 140 gadi,” skaidro speciāliste.