Dīvānu izvēles ceļvedis: izvērtējam dažādus materiālus un to priekšrocības

Chesterfield klasiskais mīksto mēbeļu dizains nekad neiziet no modes. Ja arī tev patīk šī stila elegance, izsmalcinātība un komforts, ko nodrošina Chesterfield stilam raksturīgie dziļi ielaistie sēdekļi, atzveltnes un atpazīstamais spiedpogu raksts, šis dīvāns ir izcila izvēle. Dīvāna virskārta izgatavota no mākslīgās ādas klasiskajā tumši brūnajā tonī, dīvāna rāmis izgatavots no koka, savukārt sēdvietu materiāls no atsperīga putu pildījuma. Papildu eleganci piešķir zemās, noapaļotās koka kājas.