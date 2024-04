2000 eiro par apēstām šokolādes konfektēm! Kāpēc sunim šokolāde var izraisīt nāvi?

Šokolāde ir viena no 20 vielām, ar ko suņi saindējas visbiežāk. Tāpēc L. Kokoreviča aicina visus mīluļu īpašniekus neatstāt šokolādi mājdzīvniekam aizsniedzamās vietās. Viņa atgādina, ka arī sīpoli (arī tie, kurus izņem no šašliku marinādes), ķiploki, avokado, vīnogas un rozīnes ir toksiskas suņiem. Arī medikamenti ir jāglabā dzīvniekiem nepieejamās vietās. Un vēl jāatceras, ka nekādā gadījumā nedrīkst dzīvniekiem dot cilvēkiem paredzētos pretsāpju līdzekļus, pirms neesat par to konsultējušies ar veterinārārstu. Ibuprofēns ir toksisks dzīvniekiem un var izraisīt neatgriezeniskus orgānu bojājumus un pat nāvi.