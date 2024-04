Komunikācijas veidi: kā suņi izmanto ķermeņa valodu, lai sarunātos ar saimniekiem

Atbrīvota mute un izbāzta mēle vēsta – suns ir laimīgs, atslābis un atpūties, savukārt atņirgti zobu, apvienojumā ar atglaustām ausīm, saceltu spalvu un rūkšanu ir viens no signāliem, kas liecināt par to, ka suns ir agresīvi noskaņots, jūtas apdraudēts vai pat gatavojas uzbrukumam. Dažkārt suns mēdz rādīt zobus un nolaist acu skatienu arī tad, ja jūtās vainīgs un tiek bārts par kādiem nedarbiem. Žāvāšanās liecina, ka suns ir miegains, atslābis un miermīlīgs, savukārt paceltas uzacis var liecināt par to, ka suns ir pārsteigts vai satraukts.