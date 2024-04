Latvija – kūdras lielvalsts

Ir dažādi kūdras ieguves veidi. Viens no izplatītākajiem ir frēzkūdra, kad zemes virsējo kārtu uzirdina, ļauj tai izžūt un pēc tam ar tādu kā lielu putekļu sūcēju savāc kūdru, ko pārstrādā substrātā. Otrs veids ir gabalkūdra, taču to var izmantot tikai vietās, kur kūdra ir gaišāka un labāk turas kopā. Kā rāda nosaukums, to sagriež un iegūst klucīšus, kurus izžāvē un pēc tam pārstrādā substrātos, pievienojot dažādas vielas, kas uzlabo stādu augšanu. Papildvielu pievienošana ļauj sagatavot substrāta maisījumus, kas ir piemēroti koku, dārzeņu un citu augu stādu audzēšanai.