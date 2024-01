LVM infrastruktūras objektu uzturēšanas vadītājs Kaspars Kristiņš norāda, ka būtiskākais izvesto atkritumu daudzuma pieaugums ir fiksēts Zemgales reģionā. Tostarp daļu no pieauguma varētu būt veicinājis fakts, ka 2022.gada nogalē ātri uzsniga bieza sniega sega, neļaujot kvalitatīvi savākt iepriekš apzinātos atkritumus.

"Savākto atkrituma apjoms samazinājies ir tikai Dienvidlatgales reģionā," piebilst Kristiņš.

LVM norāda, ka pēdējo piecu gadu periodā LVM savāc un izved no meža vidēji ap 1900 kubikmetriem nelikumīgi atstāto atkritumus gadā. Lielākais atkritumu apjoms parasti ir pavasara un rudens mēnešos.

Savukārt atkritumu savākšanai LVM iztērē vidēji 113 000 eiro gadā. Pērn atkritumu izvākšana LVM izmaksāja 115 379 eiro.

Uzņēmumā atzīmē, ka gandrīz pusi jeb 46% no kopējā atkritumu apjoma valsts mežos veido sadzīves atkritumi. Tiem seko būvgruži, kas ir 18% no kopējā apjoma, auto riepas - 16%, auto daļas - 13%, šīferis - 6%, bet citi bīstamie atkritumi - 2% no visiem atkritumiem.

"Iepriekšējos divos gados savākto atkrituma apjoma statistika liecināja, ka atkritumu apjoms mežā samazinās un likās, ka cilvēki kļūst apzinīgāki, bet 2023.gada dati diemžēl atkal ir ar augošu izvesto atkrituma apjoma tendenci un nevaram teikt, ka cilvēku apziņā būtu kaut kas būtiski mainījies," atzīmē LVM mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde.

Tostarp viņš norāda, ka redzama arī Covid-19 pandēmijas ietekme, jo 2019. un 2020.gadā valstī noteikto ierobežojuma laikā iedzīvotāji vairāk rosījās lauku viensētās, veicot sakopšanas un remonta darbus, līdz ar to varēja novērot arī būtisku būvgružu apjoma izmešanu mežā.

"Lielās atkritumu kaudzes mežos liecina par mērķtiecīgi organizētu atbrīvošanos no atkritumiem, kas, spriežot pēc satura, visbiežāk ir atvesti ar dažādas kravnesības transportu no būvobjektiem, autoservisiem un dažādu lietoto preču tirdzniecības vietām," informē Linde.

LVM atgādina, ka atkritumu izmešana mežā ir pretlikumīga. Vainīgā persona par šādu darbību tiek saukta pie administratīvās atbildības, kā arī tai jāatlīdzina LVM ar atkritumu savākšanu radītie zaudējumi. Personu par atkrituma izmešanu mežā var sodīt ar naudas sodu no 70 līdz 1000 eiro. Tostarp pēdējo gadu laikā lielākais naudas sods privātpersonai par LVM apsaimniekotajā mežā izmestiem atkritumiem piemērots 500 eiro apmērā, bet pērn par meža piemēslošanu LVM Ziemeļkurzemes reģionā ar sadzīves atkritumiem un būvgružiem tika sodītas trīs vainīgās personas, katrai piemērojot 250 eiro lielu naudas sodu.

Redzot mežā atkritumus, LVM aicina iedzīvotājus informēt Valsts vides dienestu, izmantojot mobilo lietotni "Vides SOS".

Jau ziņots, ka LVM apgrozījums 2022.gadā bija 566,612 miljoni eiro, kas ir par 39,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga 2,2 reizes un bija 242,193 miljoni eiro.

LVM apsaimnieko valstij piederošās meža zemes. LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir Zemkopības ministrija.