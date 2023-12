Garnadži svētku laikā neguļ – kā parūpēties par mājokļa drošību

Darbīgajā svētku laikā ļoti svarīgi pievērst uzmanību mājokļa drošībai, it īpaši, ja plāno būt prom ilgāku laiku. Proaktīvi pasākumi var palīdzēt nodrošināt drošu un bezrūpīgu svētku laiku. Šī iemesla dēļ Gjensidige Latvija sagatavojusi padomus, kā pasargāt savu mājokli no nevēlamiem garnadžu apciemojumiem.

“Pirms došanās prom, ir nepieciešams apdomāt potenciālos drošības, tostarp zādzību, riskus un laikus parūpēties par drošību. Aizvērti logi, drošas slēdzenes, signalizācija un kaimiņu informēšana ir pats pamats, kas būtu jāievēro pirms došanās prom uz ilgāku laiku.

Jaunākie "Gjensidige" valsts iedzīvotāju aptaujas dati liecina, ka, pametot mājas uz nedēļas nogali vai brīvdienām, 18% iedzīvotāju lūdz kaimiņus uzmanīt mājokli. Citi populāri mājas sargāšanas veidi ir suņa esamība mājās vai drošu slēdzeņu instalēšana.

Drošu slēdzeņu instalēšanai priekšroku dod respondenti, kuri dzīvo Rīgā un citās pilsētās, un ir ar augstu ienākumu līmeni, savukārt cilvēki, kuri dzīvo mazāk apdzīvotās teritorijās, priekšroku dod sunim. Jebkuru no šo darbību veikšanām ievērojami samazina iespējamo problēmu risku, tādējādi nodrošinot svētku baudīšanu ar mierīgu sirdi, zinot, ka mājoklis ir drošībā,” stāsta Gjensidige Latvija vadītāja Sanita Glovecka.

Aizslēdz durvis un aizver logus

Svarīgi atcerēties, ka durvis nepieciešams aizslēgt, ne tikai dodoties ikdienas gaitās un brīvdienās, bet arī atrodoties mājās, jo zagļi, cerot gūt ātru laupījumu, bieži vien nejaušā kārtībā virina dzīvokļu durvis, cerot atrast kādu, kurš būs atstājis tās vaļā. Drošas ir tikai stingras durvis ar drošām slēdzenēm un atslēgām. Tās nepieciešamas neatkarīgi no tā, vai dzīvo privātmājā, vai daudzdzīvokļu mājā. Dubultās, uz āru veramās durvis ar divām vai trim atslēgām, no kurām viena ir seifa tipa atslēga, būs vislabākā izvēle, lai pasargātu mājokli no nevēlamiem viesiem.

Tikpat svarīgi aizvērt logus, jo arī caur tiem pastāv iespēja ielauzties mājoklī. Dodoties ārpus mājas, vienmēr aiztaisi logus un balkonu durvis – īpaši tad, ja dzīvo ēkas pirmajā stāvā. Uz vēdināšanu atstāti logi un balkona durvis zagļiem šķiet īpaši vilinoši. Drošības pēc, pirms došanās prom no mājām, vēlreiz pārbaudi, vai visas durvis un logi ir droši aizslēgti.

Neatstāj vērtīgas lietas redzamās vietās

Acīm tīkamas un viegli pieejamas lietas ātri vien var iekarot garnadžu sirdi un radīt vēlmi tās piesavināt sev, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai vērtīgās lietas nebūtu kramplauzim redzamas, piemēram, caur logu. Pametot māju, ieteicams aizvērt aizkarus un žalūzijas, lai caur logiem nebūtu redzama visa iedzīve un dārgas lietas, ko garnadži var iekārot. Pašas vērtīgākās lietas vērts uzglabāt seifā, it sevišķi gadījumos, kad no mājas plānots būt prom vairākas dienas. Seifam jābūt kārtīgi nostiprinātam, lai garnadži nebūtu spējīgi to aiznest prom. Šis papildu aizsardzības slānis var nodrošināt sirdsmieru, it īpaši, ja kādam izdodas iekļūt mājā.

Domā par redzamību un apgaismojumu

Ir būtiski nodrošināt, lai īpašumā ir laba redzamība. Tas nozīmē, ka īpašumam ir jābūt pārskatāmam, lai gan Tu, gan kaimiņi var pamanīt, ja notiek kas aizdomīgs. Apgaismojumam ir jābūt pietiekamam un vienmērīgam. Ieteicams ir apgaismojums ar kustību sensoru, jo tādējādi uzreiz var pamanīt, ja kāds pārvietojas Tavā īpašumā.

Vairums zādzību tiek pastrādātas tieši diennakts tumšajā laikā, tieši tādēļ apgaismots pagalms vai ārā ierīkota lampa ar kustību sensoru būs viens no iemesliem, lai zaglim pārietu vēlme ielauzties īpašumā.

Veido labas attiecības ar kaimiņiem

Ārkārtīgi svarīgi ir uzturēt labas attiecības ar kaimiņiem, lai brīvdienu vai citu izbraukumu laikā tie spētu pieskatīt dzīvesvietu. Nelaimes situācijā glābšanas dienestu ierašanās laiks mēdz būt ilgāks, tādēļ nereti tieši kaimiņi ir tie, kas var pasteigties palīgā un palīdzēt novērst nelaimi. Jo draudzīgākas būs attiecības ar kaimiņiem, jo lielāka savstarpēja uzticība, kā rezultātā tiks pievērsta lielāka uzmanība kaimiņu sētā vai dzīvoklī notiekošajam.

Rūpēs par mājokļa drošību noder arī signalizācijas un drošības sistēmu uzstādīšana. Signalizācija izbiedē vai iztraucē zagli un pievērš kaimiņu uzmanību. Arī šādos negadījumos kaimiņi varēs izpalīdzēt un glābt situāciju. Ieteicams viņiem atstāt arī mājokļa rezerves atslēgas, kas varētu noderēt neparedzētos gadījumos.

Aptauja veikta šī gada aprīlī sadarbībā ar pētījumu kompāniju "Nielsen”, kopumā aptaujājot 1600 iedzīvotājus vecumā no 16 līdz 64 gadiem.