Video: kā pareizi iesaiņot nestandarta formas dāvanu?

Skaties video, kurā "Floristic studio" vadītāja Baiba Rudzāte demonstrē, kā vienkārši iesaiņot mīksto rotaļu lāci un cilindra formas kakao kārbu. Viņa demonstrē vairākus variantus, kā no it kā sarežģītās formas izveidot kaut ko gluži pievilcīgu, un parāda, kā vienkārši uzsiet greznu pušķi no lentītēm.