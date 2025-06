"Viņš nekad nepieskaras..." Fani pamanījuši intriģējošu niansi fotogrāfijās, kurās redzams Lionels Mesi; sportists paskaidrojis, kas par lietu

Vaicāts par šādu taktiku, sportists atbildējis vienkārši un no sirds: "Es cienu sievietes, bet es arī cienu savu sievu." Pat nevainīgs foto var novest pie pārpratumiem ar sievu. Viņš to saprot, sevišķi mūsdienās sociālo mediju laikmetā - jebkas var tikt izņemts no konteksta un viņš atsakās riskēt ar savu reputāciju vai ģimenes uzticību.