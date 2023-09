“Maxima” paplašina privātā preču zīmola "Well Done" sortimentu

Pieejama cena salīdzinājumā ar citiem līdzvērtīga zīmola produktiem ir viena no zīmola priekšrocībām. Atsaucoties pircēju pieprasījumam, "Well Done" sortiments nule kā papildināts ar bagātīgu produktu daudzveidību. Pircējiem pieejamais "Well Done" pārtikas produktu skaits šobrīd sasniedz teju 350 vienības un līdz gada beigām pakāpeniski turpinās pieaugt. Dažādi preču zīmola jaunumi “Maxima” veikalos atrodami gaļas un saldētu produktu, piena produktu, kā arī bakalejas un konditorejas izstrādājumu vidū.

“Mūsdienās pircēji arvien vairāk novērtē iespēju iegādāties augstas kvalitātes pārtikas produktus par pieejamām cenām. Mūsu novērojumi liecina, ka starp pieprasītākajiem "Well Done" produktiem ir dažādi gaļas un piena produkti, kā arī svaigi augļi un dārzeņi, tāpēc esam gandarīti, ka jau vairāk nekā 70% no lojālajiem “Maxima” pircējiem šovasar ikdienas maltītēm izvēlējušies tieši "Well Done" produktus. Papildinot "Well Done" sortimentu ar jauniem un daudzveidīgiem pārtikas produktiem, turam savu solījumu rūpēties par ģimenēm Latvijā, atvieglojot viņu ikdienu,” norāda “Maxima Latvija” mārketinga direktore Gundega Laugale.

"Well Done" sortimentā tiek iekļauti kvalitatīvi pārtikas produkti no uzticamiem un sertificētiem Baltijas valstu un tuvākā reģiona ražotājiem. Kopumā "Well Done" klāstā tiks iekļauti aptuveni 700 augstas kvalitātes produkti teju visās pārtikas produktu grupās.

"Well Done" ir lielākais privātais preču zīmols “Maxima” mazumtirdzniecības veikalu tīklā un tā produkti jau šobrīd ir pieejami visos “Maxima” veikalos visā Baltijā. Tāpat "Well Done" produktiem ir īpaša zīmola atpazīšanas zīme, kas ļauj viegli atpazīt sortimenta preces.