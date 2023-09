Atklājiet sev tuvāko interjera dizaina stilu

Kad būsiet iemācījies izvēlēties savai personībai atbilstošu dizaina stilu, varēsiet droši iekārtot savu mājokli, zinot, kas izskatīsies skaisti un darīs Jūs laimīgu. Vairs netērējiet laiku un naudu lietām, kuras pēc nogādāšanas mājās izskatās nevietā! Neatkarīgi no izvēlētā stila, visu nepieciešamo informāciju par interjeru varat atrast vietnē FormAdore.lv.

Padomājiet par sajūtu

Tas ir pirmais solis, lai atrastu savu interjera dizaina stilu. Nepieciešams vien apstāties un padomāt! Ir ļoti svarīgi precīzi noteikt kā vēlaties justies mājās vai konkrētā telpā.

Mēģiniet atcerēties kā jutāties jaukā restorānā, kuru kādreiz apmeklējāt, luksusa viesnīcā, kurā apmetāties. Dodieties pastaigā pa iecienītu vietu, lai attīrītu prātu un padomātu. Jums atliek vien apsēsties savā iecienītākajā vietā, aizvērt acis un mēģināt iztēloties kā Jūs justos savās ideālajās mājās. Ja tas šķiet pārāk sarežģīti, vienkārši padomājiet par to kā Jūs vēlētos justies vienā atsevišķā telpā vai pat nelielā mājas daļā. Ja nedzīvojat viens, parunājiet par to ar savu otro pusīti vai kādu citu personu, kuru vēlaties iesaistīt šajā procesā.



Daži populāri īpašības vārdi, kas parādās, kad cilvēki runā par to, kā viņi vēlas justies savā mājā, ir šādi:

mājīgi;

relaksējoši;

mierīgi;

svaigi;

tīri;

omulīgi;

plaši;

eleganti.

Minimālistisks interjers

Minimālisma stilu raksturo telpu ērtums un tīrība. Tas ir moderns dizaina stils, ko iecienījušas tādas slavenības kā Reičela Reja (Rachael Ray) un Meg Raiena (Meg Ryan). Lai izveidotu minimālisma interjeru, priekšroka jādod ģeometriskām formām, tīrām līnijām, funkcionālām mēbelēm un ne vairāk kā divām galvenajām krāsām.

Ar ko sākt?

Koncentrējieties uz lielu telpu izveidi telpā.

Šim dizaina stilam ir nepieciešami lieli logi.

Izmantojiet tādus materiālus kā dabīgais akmens, keramika, teksturēts koks un hromētais tērauds.

Ja vēlaties tos papildināt, izvēlieties vienkāršus un ļoti funkcionālus dekorus, piemēram, sienas pulksteņus.

Ko nedarīt?

Neizmantojiet spirālveida rakstus.

Izvairieties no nejaušu elementu pievienošanas. Tā vietā, nepieciešams koncentrēties uz saskaņotības un līdzsvara panākšanu.

Mūsdienīgs interjers

Ja Jūsu mērķis ir saglabāt savu interjeru modernu un mūsdienīgu, iespējams, jums patiks mūsdienu stils. Mūsdienu stilā galvenā uzmanība tiek pievērsta pārdomātam līniju un faktūru izmantojumam un uzsvērta nepieciešamība pēc izsmalcinātības. Tas ir neticami piemērots mājokļiem ar atvērtiem logiem un augstiem griestiem.



Ar ko sākt?

Izmantojiet neitrālu toņu paleti, piemēram, baltu un melnu krāsu.

Maksimāli izmantojiet esošos mājas strukturālos elementus, piemēram, atklātās ūdens caurules un saplaisājušos ķieģeļus, nokrāsojot tos košās krāsās.

Lai jūsu dīvāns izceltos, varat izmantot stepētus spilvenus.

Ko nedarīt?

Izvairieties no ziedu raksta gultas veļas vai tapešu lietošanas.

Neizmantojiet paklāju, ja vien tas nav paredzēts komerciālai lietošanai.

Moderns interjers

Daudzi cilvēki bieži jauc mūsdienīgu un modernu interjeru, uzskatot tos par vienādiem. Tomēr tie ir diezgan atšķirīgi viens no otra. Tā vietā, lai saglabātu mūsdienīgumu, modernajā interjerā tiek izmantots tikai 20. gadsimta iedvesmots dizains. Šim stilam raksturīgas saliekamas vai atjaunotas mēbeles, grafikas darbi, integrēta virtuves iekārta un mājas automatizācijas sistēmas.



Ar ko sākt?

Izmantojiet materiālus ar atstarojošām virsmām, piemēram, hromu, tēraudu un stiklu.

Izvēlieties rotājumus, kas izgatavoti no dabīgiem materiāliem, piemēram, koka, dabīgām šķiedrām un ādas.

Izvēlieties zemes vai neitrālu toņu paleti.

Ko nedarīt?

Izvairieties no nevajadzīgām detaļām.

Neizmantojiet pārāk daudz līkņu.

Industriālais interjers

Industriālā dizaina stils lepni demonstrē celtniecības materiālus, kurus vairums cilvēku bieži izvēlas noslēpt. Industriālā dizaina piekritēji dod priekšroku neapstrādātam un šķietami nepabeigtam stilam. Mūsdienās var atrast daudzus dzīvokļus, loftus un nesen atjaunotas ēkas ar industriālā stilā veidotu interjeru.



Ar ko sākt?

Izceliet atklātās caurules, lai radītu pilnīgi baltu telpu.

Iekļaujiet mēbeles, piemēram, galdus un krēslus ar metāla karkasu.

Izvēlieties krāsas, kas bieži asociējas ar noliktavām, piemēram, pelēku, brūnu, sarkanu un melnu.

Ko nedarīt?

Nebaidieties izmantot vecu koksni un caurules, jo īpaši, veidojot pašrocīgi darinātus mājokļa dekorus.

Izvairieties no drosmīgiem un drukātiem rakstiem.

Skandināvu interjers

Skandināvu mājas interjera stils ir nedaudz līdzīgs minimālisma tipam. Abos stilos svarīgi uzsvērt vienkāršību un funkcionalitāti. Vienīgā atšķirība ir tā, ka skandināvu stilā tiek izmantotas tekstūras, maigi toņi un kontrasti, lai radītu siltu un mājīgu telpu.



Ar ko sākt?

Papildiniet savu mājokli ar ziemeļvalstu mākslas darbiem.

Padariet dīvānu mājīgāku, pievienojot spilvenus vai mākslīgās kažokādas pledu.

Izvēlieties siltus sēpijas toņus, lai mājās radītu gaišu un siltu atmosfēru.

Ko nedarīt?

Neizmantojiet biezus aizkarus. Maksimāli izmantojiet dabīgo apgaismojumu.

Neizvēlieties tumšas krāsas koka mēbeles.

Klasisks interjers

Klasiskā interjera stilu lielā mērā ietekmējis senajā Grieķijā un Romā izmantotais māju dizains. Vieni no ikoniskākajiem klasiskā stila mājas elementiem ir krēsli, krūšutēli, kolonnas, lauru lapu vainagi un drapērijas.



Ar ko sākt?

Ja vēlaties interjeru papildināt ar jaunām mēbelēm, izvēlieties tumšas koksnes krēslus un galdus.

Piepildiet savu krāsu paleti ar tādām krāsām kā ziloņkauls, gaišs malahīts, spilgti purpursarkans, zelts, pelēcīgi zils un sarkans.

Aizkariem vai dekoratīvajam tekstilmateriālam izvēlieties klasiskas un elegantas šķiedras, piemēram, audeklu, samtu un kokvilnu.

Ko ņemt vērā?