Brenguļos svētkos noskaidros smagāko tomātu

Sadarbībā ar Artūra Sildes dārznieku entuziastu klubu "Tomāts" un Latvijas tomātu šķirņu kolekcionāriem Brenguļu centrā notiks izstāde, kurā būs apskatāmas vairāk nekā 200 šķirnes.

Šogad Tomātu svētkos piedalīsies tomātu šķirņu kolekcionāri Natālija Zeltiņa no Valmieras novada Brenguļu pagasta, Elga Bražūne no saimniecības "Neslinko" no Ķekavas novada, Maija Čerjaka ar čili un papriku no Carnikavas. No Talsiem būs ieradušies Valdis Pūliņš un Valentina Cuznetova ar arbūziem, melonēm, gurķiem un tomātiem, bet no Rīgas - Linda Grotupe, Ludmila Kodzasova, Darja Jureviča un Aleksandrs Blinovs ar mikrobioloģisko mēslojumu.

Tomātu svētku laikā norisināsies arī mājražotāju un amatnieku tirdziņš, kurā ar savu saražoto produkciju piedalīsies vairāk nekā 60 tirgotāji no visas Latvijas. No plkst.12 norisināsies konkurss "Smagākais tomāts", kurā noskaidros, kurā dārzā izaudzis brangākais tomāts.

Apzinot kulināro mantojumu un tradīcijas, jau otro reizi Tomātu svētkos tiks organizēts konkurss "Tomātu svētku kulinārais meistars" par tēmu "Rudens gardums". Konkursā aicināts pieteikties ikviens, kurš vēlas realizēt savu kulināro ideju, izmantojot tomātu un tā izstrādājumus.