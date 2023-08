Stambulas slavenākie kaķi: no Gli līdz Tombili

Tiek lēsts, ka Turcijas kaķu jeb turku valodā "kedi" populācija ir aptuveni 4,6 miljoni, aptuveni 125 tūkstoši no tiem ir klaiņojošie dzīvnieki. Taču, neskatoties uz saimnieku neesamību, Turcijā minkas bauda dzīvi un saņem gan ēdienu, gan uzmanības apliecinājumus no vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem.

2016. gadā par Stambulas ielās mītošajiem kaķiem tika uzņemta dokumentāla filma "Kedi", kas stāstīja par septiņiem populārākajiem runčiem un viņu dzīvi, kā arī cilvēkiem, kas tiem palīdz. Filma bija izrādīta vairākos starptautiskos festivālos un saņēmusi gan skatītāju, gan kritiķu uzslavas.

Kanāls FOX aicina iepazīties ar Turcijas slavenajiem kaķiem un atgādina, ka, lai izbaudītu Stambulas kolorītu gaisotni, citkārt nav jāpērk lidmašīnas biļete, jo darbdienu un brīvdienu vakaros ir skatāmi iemīļotie turku seriāli – "Visur tikai tu" un "Gaisā virmo mīlestība"!

Kaķene, kas dzīvoja katedrālē

Viena no leģendārākajam Stambulas kaķu populācijas pārstāvēm bija kaķene, vārdā Gli, kas par savu mājvietu bija izvēlējusies leģendām apvīto Svētas Sofijas katedrāli, kas tolaik bija muzejs. Jāatzīmē, ka Gli palika tur dzīvot arī pēc tam, kad katedrāle pēc Turcijas tiesas lēmuma pārtapa par mošeju.

Līdz aiziešanai uz citiem medību laukiem 16 gadu vecumā 2020. gadā, Gli paspēja iemūžināt tūkstošiem cilvēku no visas pasaules. Taču viņas lielākais slavas brīdis pienāca 2009. gadā, kad katedrālē viesojās toreizējais Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidents Baraks Obama, kas apmeklēja Svētās Sofijas mošeju Turcijas prezidenta Redžepa Tajipa Erdogana pavadībā. Protams, ka abi valstu vadītāji izmantoja iespēju iepazīties ar slaveno katedrāles iemītnieci un paglaudīt viņu.

Pēc Gli nāves 2020. gadā viņa tika apglabāta dārzā pie Svētas Sofijas mošejas. Nule, Starptautiskajā kaķu dienā, kura tiek atzīmēta 8. augustā, kļuva zināms, ka mošejā ir jaunā četrkājaina iemītniece, kura nosaukta Turcijas galvaspilsētas vārdā – Ankara. Iespējams, ar laiku viņa būs tikpat slavena kā viņas priekšgājēja.

Kaķis, kurš pelnījis "Oskaru"

Ielas kaķis vārdā Nokta pēc daudzu interneta lietotāju domām, būtu pelnījis "Oskara" balvu par savām aktiera dotībām!

Noktu var satikt Stambulas tirgū Kadikojas apkaimē pie dzīvnieku barības veikaliņiem. Lai tiktu pie ēdiena, kaķis daudzas reizes dienā uzstājās ar izrādi, kurā tēlo, ka mirst badā, liekot garāmgājējiem domāt, ka viņš sen neko nav ēdis.

Taču tuvējo veikaliņu saimnieki stāsta, ka šim aktierim izdodas tikt pie barības vismaz desmit reizes dienā! Lai saņemtu kārtējo porciju, astainajam aktierim parasti pietiek ar diviem ņaudieniem.

Taču, kā jebkurš sevi cienošs aktieris, Nokta ik pa laikam izdomā jaunu performanci ar ko pārsteigt savu auditoriju. Piemēram, dažreiz viņš mēdz pacelt ķepu un tēlo, ka tā ir savainota, vai izliekas, ka ir zaudējis samaņu.

Pat ja viņam ir pietiekami daudz ēdiena, kuru viņam nopērk labsirdīgie cilvēki, Nokta turpina ubagot, jo tas ir viņa aicinājums.

Kaķis, kurš draudzējās ar gaļas veikala īpašnieku

Kaķis, vārdā Jesims (Yeşim), kļuva pasaulslavens pirms četriem gadiem, kad internetā izplatījās video, kurā viņš kā pircējs ienāk gaļas veikalā, pastiepj ķepu un saņem no miesnieka gaļas gabaliņus.

Lai gan klaiņojošais kaķis nomira pirms trim gadiem, miesnieks Ikrams Korkmazers godina viņa piemiņu, palīdzot Jesima sugas brāļiem un māsām, kā arī suņiem.

Proti, aptuveni 20 kaķu un suņu ir viņa gaļas veikaliņa pastāvīgie klienti, kuri vienmēr tiek apkalpoti un pabaroti bez maksas. Jāpiebilst, ka miesnieks apglabāja Jesimu savas mājās dārzā.

Kaķis, kurš iet jūrā

Trīskrāsaina kaķene vārdā Lolipop vienu no savām deviņām kaķa dzīvēm nolēma pavadīt uz zvejas kuģa kopā ar jūrniekiem. Savulaik kuģa komandas locekļi ostā baroja Lolipop mammu, kura palika stāvoklī. Viņai piedzima pieci kaķēni, četriem no viņiem tika atrasti saimnieki, savukārt Lolipop jūrnieki nolēma paturēt un kopš tā brīža viņa ir neatņemama komandas dalībniece.

Lolipop ir redzējusi teju visas Turcijas ostas. Komanda rūpējas par kaķenes barošanu un, ja nepieciešams, apmaksā arī veterināra pakalpojumus.

Jāsaka, ka kaķene ir īstā karaliene un visai izvēlīga ēdiena ziņā. Proti, viņa ēd tikai svaigāko zivi un tai ir jābūt sagrieztai gabaliņos. Ja viņai piedāvā kaut ko no vecā loma vai sauso kaķu barību, ar kuru jūrnieki baro citus ostās dzīvojošos sugas brāļus, viņa to neēdīs.

Kaķis, kam uzstādīts piemineklis

Kaķis vārdā Tombili un viņa nu jau piemineklī iemūžināta sēdēšanas poza, ilgus gadus priecēja cilvēkus visā pasaulē. Proti, fotogrāfijas ar Tombili tika izmantotas dažādu smieklīgu situāciju raksturošanai.

Diemžēl iemīļotais dzīvnieks 2016. gadā ir aizgājis mūžībā. Taču Tombili nav aizmirsts, jo par viņu atgādina viņam veltītā statuja, kas uzstādīta uz ietves Stambulas Kadikojas (Kadıköy) apkaimē.

Jāpiebilst, ka, lai saņemtu pieminekļa uzstādīšanai nepieciešamo atļauju, vietējie iedzīvotāji īsā laikā savāca vairāk nekā 17 tūkstošu parakstu. Piemineklis tika atklāts 2016. gadā oktobrī, un atklāšanas pasākums tika pārraidīts Turcijas televīzijā.

Mēnesī pēc uzstādīšanas nezināmi ļaundari nozaguši skulptūru, taču pēc vērienīgiem meklēšanas pasākumiem, tā tika atgriezta un nu jau teju septiņus gadus priecē garāmgājējus un tūristus.

Taču Turcija ir ne tikai ielas kaķu, bet arī izcilu seriālu zeme. Tie ir tik kvalitatīvi un aizraujoši, ka var konkurēt pat ar Holivudas produkciju. Piemēram, "Visur tikai tu", kas stāsta par Selīnu, kas ir jauna un ambicioza sieviete. Viņa smagi strādā, lai sasniegtu savus mērķus. Šķiet, viss dzīvē nostājas savās vietās, kad viņa atrod skaistu ēku, ko iegādāties un saukt par savām mājām. Savukārt Demirs dzīvē jau šo to ir sasniedzis, paceļojis pa pasauli, tāpēc nolemj atgriezties dzimtajā pilsētā un iegādāties māju, kur bērnībā uzaudzis.

"Visur tikai tu". (Foto: Publicitātes foto)

Taču neviens no viņiem abiem nenojauš, ka patiesībā pērk vienu un to pašu ēku, un beigās to dala uz pusēm. It kā Selīnas dzīvē jau tā nepietiktu pārsteigumu, viņa uzzina, ka kompānijai, kurā sieviete strādā, ir parādījies jauns investors – neviens cits kā Demirs! Tagad viņiem jāmēģina sadzīvot un atrisināt radušos situāciju, jo katrs no viņiem var pateikt, ka visur redz otro!

Nevajag gaidīt visu mīlētāju dienu, jo visā pasaulē iemīļoto turku seriālu "Gaisā virmo mīlestība" var vērot kanālā FOX katru darbdienas vakaru. Mīlestība turpina klauvēt pie Serkana un Edas durvīm, savedot viņus kopā atkal un atkal. Un katru reizi, par spīti šķēršļiem, viņi saprot, ka nespēj viens bez otra dzīvot.

"Gaisā virmo mīlestība". (Foto: Publicitātes foto)

Un, protams, seriālā neiztikt arī bez amizantā Erdema, viņa piedzīvojumiem un ķibelēm, kas neticamā veidā beigās veiksmīgi atrisinās. Būs gan greizsirdība, gan pārpratumi, cilvēku pazušana, sirsnīgas draudzības, intrigas un, protams, visam pāri – mīlestība!