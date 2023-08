Cik ilgu laiku pēc iegādes, ir jāpārstāda orhidejas?

Pārstādi, kad nepieciešams

Dabiskā vidē orhidejas aug uz koku stumbriem un ir cieši saistītas ar citiem augiem un organismiem. Mitrumu un barības vielas orhidejas saņem no lietus, kaimiņu augiem un sēnīšu kultūrām, tāpēc tām nevajag iesakņoties zemē. Augot podiņā, orhidejai ir ierobežotas iespējas saņemt nepieciešamās barības vielas, tāpēc tā ik pēc 2–3 gadiem jāpārstāda.

Pārstādīt nepieciešams arī tad, ja puķe slikti aug un lapas visu laiku ir novītušas, ja saknes un lapas pārāk saaugušas un vairs neietilpst podā, ja sakņu sistēma ir klāta ar melniem plankumiem vai sākusi pūt, ja uz poda sieniņām parādījušies zaļi aplikumi vai sūnas, ja augs ilgstoši nezied, ja lapas regulāri dzeltē vai tad, kad no iegādāšanās dienas pagājis aptuveni pusotrs gads.

Orhidejas pārstādīšana soli pa solim

Vislabāk orhideju pārstādīt, kad tā nezied, bet, ja augam pūst saknes. apkop un pārstādi nekavējoties.

Vispiemērotākais ir veikalos nopērkamais speciālais orhideju substrāts. Podu izvēlies caurspīdīgu, jo tā nodrošināsi, ka saknēm piekļūst pietiekami daudz gaismas. Podam jābūt par 2–3 cm lielākam, nekā bija iepriekšējais, lai ietilpinātu saaugušo sakņu sistēmu. Poda apakšā un malās jābūt nelieliem caurumiem liekā ūdens novadīšanai un sakņu ventilācijai.

1. Pirms cel augu ārā no poda, ļauj orhidejai kārtīgi padzerties, tad saknes būs elastīgākas un augu būs vieglāk izņemt no poda un atbrīvot no vecā substrāta.

2. Sakņu kamolu no poda izņem uzmanīgi, lai netraumētu saknes. Nevelc augu no poda ārā aiz lapām,

bet turi orhideju pie pamatnes un, ja nepieciešams, apgriez otrādi. Pēc tam ar asām šķērēm nogriez sausās, atmirušās lapas un pārziedējušos ziedkātus. Griezuma vietas apstrādā ar sasmalcinātu kokogli.

3. Pirms stādīšanas jaunā augsnē sakņu sistēmai jābūt pilnībā notīrītai no vecās. Ar rokām noņem mizu un sūnu daļiņas, ar asu nazi vai šķērēm nogriez sapuvušās un tukšās saknes. Nogriez arī dzeltenās, nokaltušās lapas un pārziedējušos ziedkātus. Visas griezuma vietas apstrādā ar aktivēto ogli, lai izvairītos no inficēšanās. Orhideju citā podā var pārstādīt tikai aptuveni pēc 6–8 stundām, kad saknes ir pilnībā nožuvušas.

4. Kamēr saknes žūst, sagatavo jauno podu. Dezinficē to, iemērcot uz dažām minūtēm kālija permanganāta šķīdumā. Ja pods ir liels un tajā stādīsi lielu orhideju, ieliec apakšā dezinficētu akmeni – tas neļaus podam apgāzties.

5. Poda apakša ieber nedaudz substrātu un liec tajā orhideju. Sakārto saknes tā, lai tās būtu uz visām pusēm, un apber ar substrātu. Ja nepieciešams, piekārto, lai augsne būtu arī starp saknēm un orhideja stingri turētos podā.

Pēc pārstādīšanas uz divām nedēļām novieto podu ar orhideju siltā vieta, kas pasargāta no tiešiem saules stariem. Temperatūrai telpā jābūt ne mazākai par +22–25 grādiem, mitruma līmenim nevajadzētu būt zemākam par 60 procentiem.