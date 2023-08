Ražas laika gudrības, kas jāzina katram dārza entuziastam

Siltumnīcas gurķi

Vai lapas un dzinumi jāapgriež?

Visu veģetācijas laiku siltumnīcas gurķi grib dzīt sānu dzinumus – katra nākamā izaugusī stīga agresīvi tveras pie visa, kas gadās pa ceļam, arī pie citiem kultūraugiem. Gurķu augšanas kāri vēlams ierobežot – dzinumus izknieb, bet tos, ko saglabā, piesien. No katra stāda audzē 1–3 zarus. Kad gurķi tikuši līdz siltumnīcas griestiem, ļauj tiem vīties sāniski vai arī nogriez un ataudzē tikai kādu no sānu zariem. Ja augs ir blīvi noaudzis ar lapām un sānu dzinumiem, rūpīgi pārbaudi, vai pie zaru padusītēm nemetas puve. Ja pie lapu kātiem parādās puve ar baltām sporām, tā ātri izplatās no auga uz augu. Ja negribi lietot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, bojātos augus izgriez.

Cik bieži jālaista un kāds mēslojums jādod?

Ja regulāri laistīsi, gurķi nebūs rūgti. laisti tad, kad, parušinot augsni, virskārta ir pilnīgi sausa un mitrumu sajūti puspirksta dziļumā. Karstā laikā gurķi jālaista katru dienu. Savukārt gurķu mēslošana augšanas laikā ir atkarīga no tā, kā sagatavota augsne pirms stādīšanas. Ja augsne siltumnīcā ir samēslota ar satrūdējušiem kūtsmēsliem, kompostu vai humusu, gurķus nemēslo, savukārt, ja rudenī vai pavasarī augsni neielaboji, gurķus reizi divās nedēļās pēc laistīšanas vēlams mēslot ar dabīgo mēslojumu, piemēram, augu vircu.

Kabači un patisoni

Cik kabaču var novākt no viena auga?

Ja kabači dārzā jūtas labi, tie ražos tik daudz, ka pietiks pašiem, kaimiņiem un arī kolēģiem, tādēļ jau stādot izdomā, ko ar tiem vēlāk darīsi. Rēķinies, ka no viena auga var ievākt līdz pat 20 kabačiem (vidēji 10 kg). Tātad, ja būs iestādīts gan zaļais, gan dzeltenais, gan baltais, gan svītrainais kabacis, kopā var sanākt 40 kilogramu. Tas ir diezgan daudz pat kuplai ģimenei. Protams, var izmēģināt pagatavot ēdienus no kabaču ziediem, bet arī tādā gadījumā pietiks ziedu augļu nobriedināšanai.

Kad novākt kabačus, lai tie nepāraug? Kā uzglabāt?

Kabači ātri pāraug, tāpēc raža jāvāc katru otro dienu. Pirmos kabacīšus griez (ar asu nazi) jau 8–12 dienas pēc noziedēšanas, kad tie sasnieguši 10–15 cm garumu. Svaigi novāktus kabačus atdzesē +3–5 grādu temperatūrā – ieliec ledusskapī vai aukstā ūdenī. Pēc tam pāris nedēļu tos var uzglabāt vietā, kur temperatūra nepārsniedz +10 grādus un gaisa mitrums nav augstāks par 70 procentiem. Diemžēl balto šķirņu kabačiem ar laiku būs redzamas visas skrambiņas, tādēļ ilgākai uzglabāšanai labāk izvēlēties tumšos.

Kā novākt patisonus?

Patisonus novāc nelielus, kad tie sasnieguši 4–6 cm diametru, jo tad sēklas vēl ir mazas un miza nav cieta. Maksimālais izmērs ir 10–12 cm diametrā, bet tad gan garša pasliktinās. Jo mazākus patisonus novāksi, jo intensīvāk augs ražos un raža būs lielāka. Patisonus novāc,m ar asu nazi nogriežot pie augļkātiņa vai noskrūvējot tos no auga. Var uzglabāt dažas dienas +4–8 grādu temperatūrā vietā, kur gaisa mitrums ir 90–95 procenti.