Padomi, kā uzturēt un kopt mēbeles, lai tās kalpotu pēc iespējas ilgāk 

Mēbeles ir daļa no tā, kas mājoklim piešķir mājīgumu un komfortu. Izvēloties mēbeles un interjera priekšmetus, kas atbilst tavai gaumei un stila izjūtai, tu savām mājām piešķir īpašu un unikālu atmosfēru. Atmosfēru, kas stāsta tieši tavu un tavas ģimens stāstu.

Tieši tāpēc, kad mājoklis ir iekārotos un katrai mēbelei atrasta īstā vieta, vēlamies, lai tās pēc iespējas ilgāk saglabātu to sākotnējo kvalitāti, jo, nenoliedzami, jaunu mēbeļu iegāde nav nedz lēts, nedz vienkāršs process.

Ja vēlies uzzināt, kā ikdienā kopt un rūpēties par mēbelēm tā, lai tās kalpotu ilgi un kvalitatīvi, turpini lasīt!

Pirmkārt – pasargā no bojājumiem!

Varētu šķist, ka tādas apjomīgas mēbeles kā stūra dīvāni, sekcijas un skapji ir daudz mazāk pakļauti dažādu bojājumu riskam. Lai cik ilgmūžīga un kvalitatīva liktos kāda no mēbelēm, tomēr ikdienas dzīves paradumi vistiešākajā mērā nosaka to, cik ilgs būs kā apjomīgu un izturīgu, tā nelielu un trauslu mēbeļu mūžs.

Mēbeles un mājdzīvnieki

Mājdzīvnieki ir mūsu rūpju un prieka avots, un tie ātri kļūst par daļu no ģimenes. Taču tieši mājdzīvnieki mēdz nodarīt vislielāko skādi mēbelēm. Koka sekcijas, plaukti, skapji un krēsli īpaši jāsargā no mājdzīvnieku nagu skrāpējumiem, tāpat kā mīkstās mēbeles – dīvāni, atpūtas krēsli un pufi.

Kaķiem jau laikus nepieciešams ierādīt speciālu vietu nagu asināšanai. Aktīviem un rotaļīgiem kaķiem iesakām iegādāties speciālu kaķu māju, kur mīlulis droši varēs rotaļāties, lēkāt un pat asināt nagus, tādējādi pasargājot plauktus, skapjus un pat aizkarus no bojājumiem.

Tāpat svarīgi atcerēties, ka tad ja suns regulāri pavadīs laiku dīvānā, tas nolietosies daudz ātrāk. Gan biežā mēbeļu attīrīšana no dzīvnieka spalvām, gan dzīvnieka ķepu un nagu atstātās pēdas būtiski saīsina mēbeles mūžu. Ja tomēr vēlies savam mīlulim ierādīt īpašu vietu dīvānā, ieklāj speciālu paladziņu vai segu, kas pasargās dīvāna audumu no bojājumiem.

Saule, mitrums, tvaiki

Iespējams tu domā, ka tās mēbeles, kas atrodas iekštelpās, saules stari nebojā. Tomēr tā gluži nav. Tādas mēbeles kā ādas stūra dīvāni, antīkas koka mēbeles un krāsotas mēbeles īpaši jāsargā no tiešiem saules stariem.

Saules ietekmē mēbeļu krāsojums ar laiku izbalē, maina krāsu un var atstāt plankumus, savukārt gan āda, gan mūsdienās tik iecienītā ādas alternatīva – eko āda, ne tikai izbalē, bet kļūst trausla un ar laiku var sākt lobīties.

Koka mēbeles ir gana viegli restaurējamas, ja tas nepieciešams, tomēr ādas dīvānu, visticamāk, nāksies iegādāties jaunu.

Savukārt no mitruma un tvaikiem jāsargā teju jebkura materiāla mēbeles, īpaši virtuves mēbeļu iekārtas – virtuves plauktiņi, skapīši un virtuves darba virsmas.

Tvaiks, kas rodas gatavojot ēdienu vai vārot ūdeni tējkannā, sākotnēji vizuāli nekādas pēdas neatstās, taču ar laiku tas uzbriedina gan koka, gan MDF, gan lamināta mēbeles. Mēbeles, kas pakļautas ilgstošai tvaika un mitruma ietekmei, maina formu, savērpjas un vieglāk pakļaujas bojājumu riskam, tāpat jāatceras, ka mitrums veicina pelējuma rašanās risku, kā arī maina mēbeļu krāsu.

Vismazāk mitruma, saules staru un tvaiku ietekmei pakļautas mēbeles ar stikla virsmu, tomēr tās ir arī, salīdzinoši, trauslākas kā koka, metāla vai cita materiāla mēbeles.

Pareiza mēbeļu kopšana: pielāgo tīrīšanas tehniku un līdzekļus mēbeļu materiālam

Jaunu un tikko iegādātu mēbeļu kopšanai sākotnēji pieejam īpaši rūpīgi, taču ar laiku šo darbiņu atliekam un veicam arvien retāk. Ja mēbeles kopsi rūpīgi, regulāri un pareizi, tu spēsi saglabāt to sākotnējo kvalitāti daudz ilgāk.

Visvairāk netīrumi un putekļi veidojas uz tām mēbelēm, kuras ikdienā tiek visbiežāk izmantotas, kā arī tās, kas atrodas tuvāk logiem un ieejas durvīm, īpaši, ja dzīvo privātmājā – priekšnama mēbeles, virtuves mēbeles, mīkstās atpūtas mēbeles.

Īpaši rūpīgi mēbeles jākopj pavasara periodā, kad koku putekšņi apklāj palodzes un mēbeles pat augstāku stāvu dzīvokļos.

Taču svarīgi ņemt vērā to, ka katrai mēbelei, atkarībā no materiāla, atšķiras kopšanas tehnika un ieteicamie tīrīšanas līdzekļi.

Koka, MDF, lamināta mēbeļu kopšana

Izvairies no koka mēbeļu novietošanas mitrās telpās, piemēram, vannas istabā. Tāpat svarīgi tās pasargāt no tiešiem saules stariem un rūpēties par to, lai telpās būtu labi vēdināts, ne pārlieku mitrs, ne pārlieku sauss gaiss.

Vislabāk koka, MDF un lamināta mēbeles tīrīt ar nedaudz mitru, tīru mikrošķiedras lupatiņu un ziepjūdeni. Pirms mitrās uzkopšanas vismaz reizi nedēļā notīri mēbeles no putekļiem ar speciāli tam paredzētu putekļu lupatiņu. Kad mitrā uzkopšana veikta, virsmas ieteicams pārslaucīt ar sausu lupatiņu, lai savāktu lieko mitrumu.

Šāda uzkopšana vēlama divas reizes mēnesī. Lai gan MDF un lamināta mēbeles, īpaši ar akrila piejaukumu mēbeļu krāsojumā, ir gana izturīgas pret traipiem un mitrumu uzreiz neuzsūc, tomēr krāsojošus šķidrumus vai citas vielas nepieciešams noslaucīt uzreiz.

Nekādā gadījumā nenovieto karstus vai aukstus traukus tieši uz mēbeles, piemēram, galda virsmas. Nospiedumus, ko atstāj katliņš, kafijas krūze vai dzēriena glāze, notīrīt nevar. Tāpēc iegādājies speciālus krūžu, glāžu un trauku paliktņus, lai novērstu mēbeļu bojājumu risku.

Tīrīšanai nav ieteicams izmantot abrazīvas švammes un ķīmiskus līdzekļus, kuru sastāvā ir balinātājs vai citas agresīvas vielas, kas var sabojāt vai mainīt mēbeles krāsojumu. Tāpat šādu mēbeļu tīrīšanai nedrīkst izmantot tvaika tīrīšanas ierīces.

Koka mēbeles nepieciešams ik pa laikam tīrīt ar speciāliem koka mēbeļu tīrīšanas līdzekļiem, kurus vari izmantot arī koka mēbeļu pulēšanai. Ar tiem mēbeles iespējams attīrīt no netīrumiem, kā arī uzturēt koka mēbeles krāsojumu vai lakojumu ilgāk svaigu.

Mīksto mēbeļu kopšana

Mīksto mēbeļu kopšana ir sarežģītāka un laikietilpīgāka kā citu mēbeļu kopšana. Mīkstajām mēbelēm ieteicams iegādāties speciālus traipu tīrīšanas līdzekļus, kurus var izmantot arī paklāju tīrīšanai.

Ja radies kāds traips, to nepieciešams pēc iespējas ātrāk un efektīvāk iztīrīt, turklāt svarīgi traipu neberzēt, lai tas neiekļūtu dziļāk auduma šķiedrās, kā arī tīrīt no traipa ārmalas uz vidu, tādējādi izvairoties no traipa izplūšanas.

Tīrot ādas mēbeles svarīgi atcerēties, ka jātīra visa mēbeles virsma, jo tīrot nelielus laukumus tā ar laiku kļūs plankumaina. Ādu ieteicams tīrīt ar speciāliem ādas tīrīšanas līdzekļiem, tāpat var izmantot nedaudz mitru lupatiņu, kas iemērkta ziepjūdenī. Ādas mēbeles var kopt arī ar speciālām tīrīšanas salvetēm, lai izvairītos no pārlieku liela mitruma, kas ādu var sabojāt.

Tikko iegādātas ādas mēbeles pirms lietošanas ieteicams ievaskot ar dabisko bišu vasku, kas ir atzīts tautas līdzeklis ādas mēbeļu pasargāšanai no plaisāšanas, netīrumiem, putekļiem un sīkiem skrāpējumiem.

Lai ikdienā uzturētu mīkstās mēbeles tīras, veicot putekļu uzsūkšanu, izsūknē arī dīvānus un citas mīkstās mēbeles. Ar šauro putekļu sūcēja uzgali neaizmirsti izsūknēt arī dīvāna stūrīšu, šuvju vietas un spilvenus.

Ja vēlies veikt kārtīgu ģenerālo tīrīšanu, reizi gadā vari pieaicināt speciālistus, kas nodarbojas ar mīksto mēbeļu un matraču mitro uzkopšanu, īpaši ja mājās ir mājdzīvnieki vai mazi bērni. Tādējādi būsi drošs, ka mēbeles ir attīrītas no dažādām baktērijām, alergēniem, putekļu ērcītēm un citiem mikroorganismiem, kas var kaitēt veselībai.

