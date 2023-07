Kas jādara ar zemeņu dobēm, kad raža beigusies?

Pēc ražošanas beigām zemeņu ceriem aktīvi aug stīgas, kas patērē daudz barības vielu. Tāpēc, ja vien neplāno atjaunot zemeņu dobi, visas stīgas nogriez, lai augam pietiek spēka gatavoties nākamajai sezonai.

Lai zemenāji augtu stipri, tiem ir svarīgs ne tikai pietiekams mitrums un barības vielas, bet arī irdena augsne, kas ļauj gaisam piekļūt auga saknēm. Tāpēc arī pēc ražas novākšanas atceries ap zemenājiem regulāri izravēt un uzirdināt augsni.

Jūlijā dod zemeņu stādiem komplekso mēslojumu, lai augam pietiek spēka ziedpumpuru veidošanai.

Pēdējās divas vasaras ir bijušas sausas un karstas, un laika prognozētāji sola, ka šī būs tāda pati, tāpēc līdz pat rudenim laisti zemenājus vismaz divas reizes nedēļā.

Ja, regulāri laistot, zemenāju lapas tāpat kļūst brūnas, savīst vai sažūst, lapas apgriez. Dari to ļoti uzmanīgi – visas nost negriez, katram ceram atstāj 3–4 veselas lapas, jo caur tām augs uzņem barības vielas.

Lapas un stīgas nogriez ar ļoti asām šķērēm, lai nesatraumētu nākamā gada ziedaizmetņus. Nekādā gadījumā neplēs un nerauj lapas un stīgas ar rokām – tā satraumēsi krūmu vai pat izrausi daļu no tā ar visām saknēm.

Dažkārt zemenāji uzzied vai turpina stīgot arī vasaras beigās un rudens sākumā, bet, lai augs velti netērētu ziemošanai nepieciešamo spēku, ziedkopas un stīgas apgriez. Rudenī zemenājiem dod mēslojumu, kas palīdz sagatavoties ziemai.

Kad jānoņem lapas?

Pavasarī zemenājiem noņem sausās, sapuvušās, apsalušās lapas, kā arī tās, kuras skārusi kāda slimība vai kas cietušas no kaitēkļu uzbrukuma.

Ja uzskati, ka zemenāju lapas obligāti jāapgriež, lai izvairītos no kukaiņiem un slimībām, dari to uzreiz pēc ražošanas beigām, jo tad augam pietiks spēka izdzīt jaunas lapas līdz rudenim, veidot ziedpumpurus nākamajam gadam un uzkrāt barības vielas. Turklāt lapas ziemā pasargās ziedpumpurus un zemenāju saknes no izsalšanas.

Vasaras beigās zemenājiem lapas negriez, jo tad tās nepaspēs ataugt. Ja tomēr lapu apgriešana ir ļoti nepieciešama, uz ziemu šādus zemenājus obligāti mulčē ar sausu kūdru vai sienu, citādi tie izsals.

Svarīgi!

Ja pamani zemeņu dobē slimus cerus, tos nekavējoties izrauj un sadedzini, lai slimība neizplatās. Vietu, kur auga zemenājs, dezinficē ar viegli rozā kālija permanganāta šķīdumu.