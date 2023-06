Jumta plēve – kā izvēlēties piemērotāko?

Jumta plēvju veidi un to funkcijas

Jumta jeb celtniecības plēves iedala četrās lielās grupās:

Pretvēja plēves;

Tvaika izolācijas plēves;

Hidroizolācijas plēves;

Difūzijas membrānas jeb plēves.

Katra no šīm plēvēm pilda atšķirīgas funkcijas, tāpēc ir svarīgi izvēlēties konkrētajam jumtam piemērotāko risinājumu. Ļoti būtiska ir arī pareiza difūzijas, hidroizolācijas, tvaika izolācijas un pretvēja plēves ieklāšana, tāpēc šo uzdevumu jāuztic profesionāļiem.

Pretvēja plēve

Šo plēvju galvenā funkcija ir radīt optimālus apstākļus jumta siltumizolācijas materiālam, kā arī ēkas ārējām konstrukcijām. Tā pasargā siltumizolācijas slāni no mitruma un gaisa piekļuves, savukārt ūdens tvaiku pretvēja plēve novirza no iekšpuses uz ārpusi. Šī iemesla dēļ vēja plēve ir ar optimālu tvaika caurlaidību.

Tvaika izolācijas plēve

Tvaika barjeras jeb tvaika izolācijas plēves tvaiku nelaiž cauri nevienā virzienā, līdz ar to tās pieskaita pie neelpojošajām plēvēm. To pamatuzdevums ir no mitruma pasargāt gan ēkas būvkonstrukcijas, gan siltumizolācijas materiālu. Šo plēvi izmanto ne vien jumtu, bet arī grīdu un sienu siltināšanā. Pēc izskata tā ir līdzīga parastai plēvei, taču tvaika izolācijas plēvei jābūt vismaz 200 mikronu (0,2 mm) biezai, stabilai pret UV (ultravioleto) starojumu, kā arī izgatavotai, izmantojot pirmreizējo polietilēnu (polipropilēnu).

Hidroizolācijas plēve

Šī jumta plēve pasargā būvkonstrukcijas no kondensāta rašanās, kā arī mitruma (sniega, lietus) un citiem nelabvēlīgiem faktoriem. Atsevišķi izdala vienkāršās hidroizolācijas plēves un antikondensāta plēves. Vienkāršās hidroizolācijas plēves izmanto jumtiem, kas nav siltināti, kā arī šķūņos un mājās ar labi vēdināmiem bēniņiem. Šīs plēves savāc pilošo ūdeni, to novadot uz teknēm, tādējādi pildot hidroizolācijas funkciju. Tās lielākoties ir armētas vairāku slāņu polietilēna (LDPE) plēves.

Antikondensāta plēve (reizēm tiek dēvēta arī kā kondensāta plēve) sastāv no vairākiem slāņiem, un tā praktiski nelaiž cauri tvaiku. Apakšējā daļā šī jumta plēve ir raupja, tādējādi neļaujot notecēt absorbētajam ūdens kondensātam, kas ventilācijas rezultātā izžūst. Tā tiek izgatavota no dažādiem materiāliem, piemēram, polipropilēna, polietilēna, viskozes un celulozes.

Difūzijas membrāna jeb plēve

Difūzijas plēve ir kombinēts risinājums, kas vienlaicīgi pilda vairāku plēvju funkcijas. Koka konstrukcijas un siltumizolācija tiek pasargāta no ūdens ietekmes, un vēl šī plēve pilda pretvēja izolācijas funkciju, samazinot vēja radītos enerģijas zudumus. Difūzijas membrāna veidota tā, lai ūdens tvaiki varētu pārvietoties uz āru, taču tajā pašā laikā mitrums no ārpuses nevar nokļūt siltumizolācijā. Difūzijas membrānas var būt gan ar diviem, gan trim un vairāk slāņiem. Jo slāņu vairāk, jo plēve izturīgāka.

