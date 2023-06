zplatīta kļūda, ko daudzi pieļauj stundu pirms gulētiešanas, var "izstiept" iemigšanu uz vairākām stundām, brīdina zinātnieki. Saskaņā ar veiktajiem pētījumiem, kuriem uzmanību pievērsa laikraksts "The Sun", runa ir par saziņu sociālajos tīklos pirms gulētiešanas, kas var nopietni traucēt miegu.

Rezultātā tika konstatēts, ka cilvēkiem, kuri izvieto ierakstus stundu pirms gulētiešanas, īpaši aktīviem forumos ar augstu iesaisti, ir liela iespēja turpināt palikt soctīklos, neejot gulēt laicīgi.

Dr. Viljams Meiersons no Djūka universitātes norādīja, ka tas varētu būt saistīts ar vairākiem faktoriem - sākot no gaismas, kas nāk no ekrāna, kas izjauc diennakts ritmu, līdz pat atbilžu gaidīšanai no citiem lietotājiem. Lietotāji visbiežāk neiet gulēt uzreiz pēc plānotā laika un turpina publicēt ziņojumus, īpaši, ja viņi aktīvi piedalās diskusijās forumos.

Ekrāna zilās gaismas ietekme uz dabisko miega ciklu

Miljoniem britu, kas kļuvuši par pētījuma dalībniekiem, aktīvi izmanto sociālos tīklus. Viena no populārajām sociālajām ziņu vietnēm "Reddit" piesaista gandrīz miljonu lietotāju, kur viņi var izvērtēt viens otra ziņojumus un apspriest tēmas, kas viņus interesē.

"Sleep Medicine" publicētais pētījums atklāja, ka "Reddit" lietotājiem, kas ziņas vietnē publicēja stundu pirms došanās pie miera, bija liela iespēja palikt platformā vēl vienu vai trīs stundas pēc došanās pie miera. Tādējādi soctīklu lietošana pirms gulētiešanas var atlikt iemigšanas laiku un saīsināt miega ilgumu.

Zinātnieki arī atklājuši, ka lietotājiem, kas ziņojumus izvieto vairākas reizes stundā pirms gulētiešanas, bijusi daudz lielāka iespēja uzreiz neiemigt. Tas varētu būt saistīts ar to, ka sociālo tīklu lietošana stimulē smadzenes un apgrūtina relaksāciju, kas ietekmē miega kvalitāti un ilgumu.

Viena no hipotēzēm, kas izskaidro šo efektu, ir saistīta ar zilo gaismu, ko izstaro ierīču ekrāni. Zilā gaisma nomāc melatonīna - miega un nomoda ciklu regulējoša hormona - izstrādi. Tāpēc sociālo tīklu skatīšanās telefonā pirms gulētiešanas var traucēt dabisko miegu.

Kopumā pētījums norāda uz sociālo tīklu izmantošanas potenciālajām negatīvajām sekām pirms gulētiešanas. Ieteicams izvairīties no intensīvas elektronisko ierīču un sociālo tīklu lietošanas pirms gulētiešanas, lai nodrošinātu pietiekamu laiku organisma relaksācijai un sagatavošanai miegam.