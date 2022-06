Neļauj apzagt savu māju! Padomi, kas palīdzēs atvairīt garnadžus

Kopš gada sākuma Valsts policija Latvijā reģistrējusi jau aptuveni 700 zādzības, tāpēc Gjensidige Latvija sagatavojusi padomus, kā pasargāt savu mājokli no nevēlamiem garnadžu apciemojumiem.

“Baudot vasaras atpūtu, nereti dodamies braucienā prom no mājām vai baudām silto laiku tepat mājas pagalmā, kā rezultātā mājoklis kļūst par īpaši iekārojamu objektu zagļiem. Visbiežāk garnadži noskata īsto brīdi, lai ielauztos īpašumā, vai arī vienkārši pārbauda, vai mājokļa durvis ir aizslēgtas. Lai cik droši Tu jūties savā privātmāju rajonā vai dzīvokļu ēkā, neaizslēgtas durvis un neaizvērti logi dod zagļiem brīvu pieeju un krietni atvieglo iekļūšanu mājoklī. Šī brīža karstumā ir it sevišķi svarīgi pa nakti atcerēties aizvērt durvis un logus, lai garnadži nebūtu kārdināti apciemojumam,” skaidro Gjensidige Latvija Īpašuma un personu apdrošināšanas produktu vadītāja Kitija Lase.

Vienmēr aizslēdz durvis

Valsts policijas dati liecina, ka 10-14% no zādzībām notiek pateicoties neaizslēgtām durvīm vai brīvai piekļuvei mājoklim. Bieži vien zagļi mēdz apstaigāt kāpņutelpas un privātmāju rajonus un pārbaudīt, vai īpašuma durvis ir aizslēgtas. Arī atrodoties mājoklī, svarīgi mājokļa durvis aizslēgt un atcerēties pēc durvju aizslēgšanas neatstāt atslēgu slēdzenē, jo tas var atvieglot zaglim durvju uzlaušanas procesu. Atslēgas novieto neredzamā un drošā vietā kā, piemēram, istabā, kurā guli, vai citā garnadzim grūti pieejamā vietā.

Neatstāj vērtīgas lietas redzamās vietās

Ja tomēr zaglim izdosies iekļūt Tavā mājoklī, ļoti svarīgi ir tas, lai priekšnamā nebūtu atstātas vērtīgas lietas. Nereti zaglis iekļūst mājoklī un paņem to, ko uzreiz var aizsniegt, piemēram, somiņu vai automašīnas atslēgas, kas atstātas priekšnamā. Šādi gadījumi notiek pat tad, kad saimnieks atrodas mājoklī, tāpēc vērtīgās mantas novieto savā redzes lokā. Tāpat ļoti svarīgi ir, lai vērtīgās lietas nebūtu kramplauzim redzamas, piemēram, caur logu. Ja garnadzis pirms zagšanas pamanīs vēlamo objektu, tam atliks vien nogaidīt, kad kāds ir ārā no istabas un doties uz galamērķi.

Pašas vērtīgākās lietas vērts uzglabāt seifā, it sevišķi gadījumos, kad no mājas plānots būt prom vairākas dienas. Seifam jābūt kārtīgi nostiprinātam, lai garnadži nebūtu spējīgi to aiznest prom. Tāpat vērtīgākās lietas pieraksti vērtīgo lietu reģistrā, lai vari tās identificēt zādzības gadījumā. Reģistrā norādi lietas aprakstu, īpašās pazīmes un identifikācijas numuru.

Apgrūtini piekļuvi nevēlamiem viesiem

Lai kārtīgi pasargātu savu mājokli no nelūgtu viesu apmeklējuma, nepieciešams izvietot pēc iespējas vairāk šķēršļus. Dzīvokļu iemītniekiem vēlams uzstādīt smagas metāla durvis ar vairākām slēdzenēm un pārliecināties, ka kāpņutelpas durvīm ir uzlikts drošs kods. Savukārt privātmāju iedzīvotājiem īpaša uzmanība jāpievērš tam, vai visām ieejas durvīm mājā ir atbilstoša drošība. Turklāt, ja Tev ir balkons, rūpīgi pārdomā, kas atrodas mājas pagalmā, un nepieļauj, ka pagalmā glabājas lietas, ko viegli var izmantot kā pakāpienus, lai iekļūtu telpās.

Kad zaglis jau ir ticis līdz īpašuma durvīm vai logam, visveiksmīgāk no sekām pasargās signalizācija. Jau signāls vien var aizbiedēt zagli, taču ieteicams uzlikt arī zīmi par to, ka signalizācija īpašumā ir ierīkota, lai tas var uzskatīt, ka nav vērts mēģināt šādā mājā ielauzties. Lai gan liela daļa savu mājokli ir aprīkojuši ar signalizāciju, nereti cilvēki to izmanto tikai garu izbraucienu laikā vai neizmanto nemaz. Atceries signalizāciju ieslēgt arī gaišā dienas laikā, kad plāno tikai izskriet uz veikalu, jo iespējams tieši šajā brīdi garnadzis pamanīs, ka dodies prom no mājokļa. Tāpat svarīgi signalizāciju ieslēgt pa nakti, kad visi mājas iemītnieki guļ.

Domā par redzamību un apgaismojumu

Ir būtiski nodrošināt, lai īpašumā ir laba redzamība. Tas nozīmē, ka īpašumam ir jābūt pārskatāmam, lai gan Tu, gan kaimiņi var pamanīt, ja notiek kas aizdomīgs. Visvieglāk redzamību ir regulēt pareizi izplānojot īpašumu, neveidojot barjeras, kas traucē redzamībai, kopjot apstādījumus un dzīvžogus, kā arī izvēloties caurskatāmu žoga veidu. Tikpat svarīgs aspekts ir apgaismojums, lai saglabātu redzamību tumsā. Apgaismojumam ir jābūt pietiekamam un vienmērīgam. Ieteicams ir apgaismojums ar kustību sensoru, jo tādējādi uzreiz var pamanīt, ja kāds pārvietojas Tavā īpašumā.

Veido labas attiecības ar kaimiņiem

Ārkārtīgi svarīgi ir uzturēt labas attiecības ar kaimiņiem, lai ceļojumu vai citu izbraukumu laikā tie spētu pieskatīt Tavu dzīvesvietu. Kaimiņi darbojas kā dzīvā uzraudzības sistēma un var pamanīt, ja ap īpašumu notiek kas aizdomīgs. Piemēram, dzīvokļu mājā ir svarīgi pazīt visus savus kaimiņus, lai atpazītu aizdomīgu svešinieku un neļautu viņam brīvi pārvietoties pat pa kāpņutelpu. Savukārt privātmāju īpašnieki vajadzības gadījumā var sarunāt ar kaimiņiem, lai tie uz noteiktu periodu uzmet aci mājoklim un nepieciešamības gadījumā ziņo par aizdomīgiem notikumiem.