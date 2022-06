Shutterstock

Maģiskās papardes! Kas tajās tik noslēpumains, un kur dārzā labāk stādīt?

Noderīgi ikdienā "100 Labi Padomi"

Papardēm piemīt maģisks pievilkšanas spēks – to tagad atzīst pat zinātnieki, kuri pēta šo augu ķīmisko sastāvu, kas, izrādās, mainās atkarībā gan no Mēness fāzēm, gan vēl no kādiem citiem spēkiem, par kuriem pagaidām nav īstas skaidrības. Lai arī kā, papardes visā savā daudzveidībā atkal atgriežas dārzos.