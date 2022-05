Neticēsiet, cik šogad Rīgā maksā pirmās maijpuķītes

Jauns.lv 17. maijā novēroja, ka Īkšķa resnuma buntīte pavisam zaļu maijpuķīšu “Saktas” ziedu tirdziņā nopērkama par 5 eiro, Rīgas Centrāltirgū par tādu pašu mazizmēra krāšņumu prasa 3 eiro. Pieklājīga izmēra pušķītim, ko nebūtu neērti kādam pasniegt, būtu nepieciešamas vismaz divas, ja ne trīs tirgū iegādājamās buntītes. Līdz ar to sanāk, ka, pērkot maijpuķīšu pušķi, jārēķinās ar vismaz 10 vai 15 eiro lieliem tēriņiem.

Pirmās maijpuķītes šopavasar tiek tirgotas dārgāk nekā iepriekšējos gados. Iespējams, tas saistīts ar degvielas cenu celšanos, jo ne visiem galvaspilsētā līdz mežam ir iespēja aizdoties kājām.

Pavērojot ziedu tirgošanas vietas, interese par maijpuķītēm bija vairākiem garāmgājējiem, taču, ieraugot cenu, cilvēki vai nu pacilāja mazās buntītes un devās prom, vai priekšroku deva citiem pavasara ziediem, kā tulpēm un narcisēm, kuru vidējā cena ir 10 centi par kātu. Dažs sākotnējais maijpuķīšu tīkotājs apmierināti aizgāja ar patiešām krāšņiem dzejnieka narcišu pušķiem.

Pirmās maijpuķītes šopavasar tiek tirgotas dārgāk nekā iepriekšējos gados. Iespējams, tas saistīts ar degvielas cenu celšanos, jo ne visiem galvaspilsētā līdz mežam ir iespēja aizdoties kājām.

Maijpuķītes kopš no 1977. gada bija iekļauta Latvijas Sarkanajā grāmatā un to audzēt, plūkt mežā un pavairot bija aizliegts; un par to draudēja liels naudas sods, līdz pat 100 latu. No 2005. gada šis liegums ir noņemts, un kreimeņu audzēšana un ziedu tirdzniecība ir atļauta.

Pirmās maijpuķītes šopavasar tiek tirgotas dārgāk nekā iepriekšējos gados. Iespējams, tas saistīts ar degvielas cenu celšanos, jo ne visiem galvaspilsētā līdz mežam ir iespēja aizdoties kājām.

Atgādinām, ka reibinoši smaržojošās maijpuķītes ir indīgs augs, un, piemēram, ūdens, kurā kaut īsu brīdi stāvējušas maijpuķītes, ir toksisks, var izraisīt reiboni un stipras vēdera sāpes, un ir bīstams kā cilvēkiem, tā dzīvniekiem.