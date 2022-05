IKEA laiž klajā okeāna iedvesmotu kolekciju KÅSEBERGA aktīvai vasarai

“Mēs vēlamies parādīt, ka ilgtspēja un aktīvs dzīvesveids iet roku rokā, un vēlamies iedvesmot cilvēkus cīnīties ar plastmasas radīto piesārņojumu un izvēlēties atjaunojamus un pārstrādātus materiālus. IKEA un Pasaules Sērfošanas līgas pārstāvji kopīgi meklēja risinājumus, kas piemēroti dzīvei kustībā un atvieglotu ikdienu, esot ceļā. Nepieciešamība efektīvi sakārtot mantas, mobilitāte, aizsardzība pret mitrumu? Patiesībā tas viss ir būtiski ne tikai sērferiem, bet visiem aktīva dzīvesveida cienītājiem, tāpēc radījām preces, kas uzlabo dzīvi cilvēkiem ar līdzīgām prasībām. Mēs ceram, ka šī kolekcija vairos prieku par aktīvu dzīvesveidu un kļūs par tā vēstnesi daudzu cilvēku mājās un ikdienā,” saka IKEA interjera dizaina nodaļas vadītājs Dariuss Rimkus.

KÅSEBERGA kolekcijā ierobežotā daudzumā ir pieejamas vairāk nekā 20 preces. Tās piemērotas lietošanai it visur – gan mājās, gan ārpus tām. Kolekcijā ir balansa dēlis, pludmales krēsls, kafijas galdiņš, soma, kas izstrādāta speciāli atkritumu savākšanai pludmalē un citas preces.

Piesaistot pasaulē atzītos sērferus Kasju Medoru (Kassia Meador) un Robu Mačado (Rob Machado) dizaina izstrādē lielākā uzmanība veltīta funkcionalitātei, pārstrādātu materiālu izmantošanai un ilgtspējīga dzīvesveida popularizēšanai. Rezultātā liela daļa KÅSEBERGA kolekcijas ir izgatavota no pārstrādāta poliestera, bet daļa preču no atjaunojamiem materiāliem, piemēram, bambusa un korķa.

“Man bija gods un prieks sadarboties ar Robu Mačado, Pasaules Sērfošanas līgu un IKEA. Tā ir okeāna iedvesmota funkcionālu mājas preču un sērferiem noderīgu lietu kolekcija ar spilgtu noskaņu un pēc iespējas saudzīgāku ietekmi uz dabu. Īpaši aktuāla tā varētu būt šobrīd strauji augošajai dabas aizstāvju un pludmales dzīves mīļotāju kopienai visā pasaulē,” saka sērfere un uzņēmēja Kasja Medore.

“Vērot KÅSEBERGA kolekcijas tapšanas procesu un sadarboties ar dizaineriem ilgtspējīgu preču izstrādē, Pasaules Sērfošanas līgai ir bijusi bagātinoša pieredze,” akcentē Šerija Kohena, līgas finanšu direktore. “IKEA ilgtspējīgas dzīvesveida iniciatīvas saskan ar Sērfošanas līgas un tās atbalstītāju vērtībām. Mēs ticam, ka preces, kas izgatavotas no pārstrādātiem un atjaunojamiem materiāliem, gūs lielu popularitāti sērferu, okeāna mīļu un dizaina entuziastu vidū.”

KÅSEBERGA kolekcija, kas nosaukta nelielas, sērferu iecienītas Zviedrijas pilsētiņas vārdā, būs pieejama IKEA visā pasaulē no 2022. gada maija. Kolekcijas produktus var iegādāties, sākot no 2,99 €.

KÅSEBERGA soma atkritumu savākšanai izgatavota no okeānā nonākušiem plastmasas atkritumiem un domāta, lai nepiesārņotu pludmales un ūdeņus.

IKEA pārstāvis stāsta, ka galvenā ideja, izstrādājot KÅSEBERGA somu, bija radīt preci, kas padarītu atkritumu savākšanu pludmalē vieglāku, taču, protams, somu katrs var izmantot pēc saviem ieskatiem. “Tā ir viegla, vienkārši salokāma un aizņem maz vietas, kā arī izgatavota no tīklveida auduma, lai tajā nekrātos smiltis. Mēs no sirds ceram, ka soma iedvesmos arvien vairāk ļaužu kopt apkārtni un ka viņi ar savu piemēru turpinās iedvesmot vēl citus. Planētai ir vajadzīga mūsu visu iesaiste.”

KÅSEBERGA pončo ar kapuci atvieglo pārģērbšanos pludmalē. To ir viegli sarullēt un ielikt mugursomā. Mīkstais un siltais kokvilnas frotē audums vienlīdz patīkami ieskauj gan pēc atsvaidzinošas peldes jūrā, gan pēc dušas mājās.

KÅSEBERGA jogas paklājiņš radīts, lai aicinātu cilvēkus rūpēties par savu veselību un labsajūtu. Paklājiņa augšpuse izgatavota no korķa, bet apakšpuse no gumijas, lai tas neslīdētu. Dizaina eksperts saka: “Paklājiņš ir tik dekoratīvs, ka to varētu vienkārši izstādīt apskatei. Kas zina – varbūt vari pierunāt draugus pievienoties treniņam – jogas nodarbībai, vēdera muskulatūras stiprināšanas vingrinājumiem vai atspiedieniem. Ja šis paklājiņš mudinās kaut vienu personu uzsākt treniņus, esam panākuši, ko vēlējāmies.”

Par Pasaules Sērfošanas līgu

Pasaules Sērfošanas līga dibināta 1976. gadā un ir sērferu vispasaules centrs. Sērfošanas spēka iedvesmota, līga cenšas mainīt pasauli, organizējot pasākumus, daloties pieredzē un stāstot stāstus, lai mudinātu augošo sērferu kopienu visā pasaulē dzīvot jēgpilni, oriģināli un patiesi. 2019. gadā IKEA un Pasaules Sērfošanas līga uzsāka sadarbību, lai labāk izprastu to cilvēku ikdienu, kuriem ir tuvs mobils un aktīvs dzīvesveids ūdeņu tuvumā.

