“hansgrohe” un “AXOR” elektroniskie bezkontaktu jaucējkrāni vēl efektīvākai ūdens taupīšanai un higiēnas prasību izpildei

Noderīgi ikdienā Reklāmas projekts

Laikā, kad strauji pieaug un izplatās vīrusi, prasība pēc apkārtējās vides tīrības un personīgās higiēnas kļūst īpaši svarīga. Ziemeļkarolīnas štata universitātes veiktajā pētījumā secināts, ka tikai 2 % no aptaujātajiem respondentiem regulāri mazgā rokas. Ņemot vērā pašreizējo situāciju un to, ka vairumu no ikdienā sastopamajām vīrusu izraisītajām infekcijas slimībām iespējams pārnēsāt tieša kontakta ceļā, roku mazgāšanai būtu ieteicams izmantot tādus ūdens krānus vai jaucējkrānus, kurus iespējams izmantot, nesaskaroties ar tiem. Šī iemesla dēļ pēdējo divu gadu laikā īpaši pieprasīti kļuvusi viedie bezkontakta jaucējkrāni. Vācu jaucējkrānu un dušas iekārtu ražotājs “hansgrohe”, kam ir 120 gadu pieredze nozarē, piedāvā tieši šādus risinājumus.